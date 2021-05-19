القناع المزدوج والتأمل.. احم نفسك من كورونا وتخلص من قلقه

كورونا

القناع المزدوج يحميك من COVID-1

التأمل يخلصك من الخوف من كورونا



موجة فيروس كورونا الثانية قوية في جميع أنحاء البلاد، فالفيروس أكثر عدوى وقابلية للانتقال، اتبع السلوك الملائم لكورونا والذي يشمل التباعد الاجتماعي والإخفاء والتعقيم وغسل اليدين.

في الواقع، يعزز ارتداء القناع المزدوج الحماية من الفيروسات ويقلل من احتمالات التقاط الفيروس ونقله.

ما هو التقنيع المزدوج؟



عندما يرتدي الشخص قناعًا واحدًا فوق القناع الآخر، يُطلق عليه التقنيع المزدوج.

القناع الخارجي يخلق إحكامًا أفضل. تساعد طبقة القناع في زيادة الترشيح، كما توفر الحماية عندما يسعل أو يعطس شخص من حولك.

متى وكيف ترتدي القناع المزدوج: ضع في اعتبارك دائمًا ارتداء قناع مزدوج عند الخروج في أماكن مزدحمة مثل - مواقف الحافلات والمطارات واستخدام وسائل النقل المحلية للسفر إلى العمل.

يعتبر قناع القماش فوق القناع الجراحي أو الأقنعة القماشية مزيجًا مثاليًا.

يتم استخدام واقي للوجه مع القناع في الأماكن المزدحمة بشكل كبير.

إذا كان الشخص يستخدم قناع N95، فابتعد عن التقنيع المزدوج.

الأقنعة المزدوجة خاصة للأطفال لا داعي لها.

جرعات التقنيع:

ما الذي يجب إنجازه؟



اغسل دائمًا القناع المصنوع من القماش يوميًا بالماء الساخن.

ارتدِ القناع بشكل صحيح الذي يغطي الفم والأنف والذقن.

تجنب توزيع الكمامات بين أفراد الأسرة.

بعد أن يزيل الشخص القناع، عقم يديه بعناية.

قم برمي القناع غير القابل لإعادة الاستخدام في حاوية مغلقةز

قم بتعديل القناع وارتدِ قناعًا جديدًا على فترات متكررة.

اتبع قواعد التباعد الاجتماعي عند ارتداء القناع.



إليك ما يجب تجنبه:

لا تضعي القناع حول الذقن أو العنق.

لا ترتدِ الأقنعة المبللة.

لا تمد يدك على القناع.

مصدر المعلومات: موقع “هيلثي”.

أفضل الطرق للحفاظ على هدوء العقل هي التأمل، عندما يتأمل الشخص، فإن كل تركيزه يأتي إلى المركز ويشتت انتباهه.

أصبحت الموجة الثانية من COVID-19 أكثر ترويعًا من ذي قبل، فيما يلي تأملات للتخلص من الخوف من كورونا.

تأملات لإزالة القلق من فيروس كورونا



1) تأمل اليقظة



تأمل اليقظة الذهنية هو كل شيء عن اليقظة، هذا يعني أن تكون حاضرًا في أفكارك وتركز على شيء واحد.

أثناء القيام بهذا التأمل، يحتاج المرء إلى أن يكون مدركًا وحاضرًا بشكل كامل أثناء الجلسة.

يجب أن تعرف ما يدور حولك ولكن لا تتفاعل معه، يمكن أن يكون هذا التأمل في أي مكان وفي أي وقت عندما تشعر بالضعف.

من الأفضل أن تجلس في زاوية هادئة وتغمض عينيك وتركز على أنفاسك.

بمجرد إتقان هذا التأمل، يمكنك القيام بذلك حتى لو كنت محاطًا بالناس.



2) التأمل الموجه



كما يوحي الاسم، فإن هذا النوع من التأمل يوجهه خبير.

يُعرف التأمل الموجه أيضًا بالتخيل الموجه أو التخيل.

يتم إجراء هذا التأمل حيث يطلب منك أحد الخبراء تخيل صور أو ذكريات تجدها مريحة، قد يشمل ذلك أيضًا حواسًا أخرى مثل الصوت والقوام والروائح وما إلى ذلك لاستحضار الهدوء.

3) شاكرا التأمل



هناك سبع شاكرات مرتبطة بأجزاء مختلفة من الجسم، كل شاكرا مرتبطة بجزء معين من الجسم ومشاكل صحية، هذه هي مراكز الطاقة في الجسد حيث توجد القوى الروحية أيضًا.

شاكرا الشفاء هي ممارسة تساعد في شفاء العديد من المشاكل الجسدية والنفسية والعاطفية، لذلك فإن تأمل شاكرا له فوائد أيضًا في إعادة عقلك وجسمك إلى مكانه.

في تأمل الشاكرا، سيطلب منك دليلك اتباع بعض تقنيات الاسترخاء، تهدف هذه إلى تحقيق التوازن بين الشاكرات وتعزيز العافية الشاملة.

تُستخدم أيضًا العديد من الدعائم مثل الألوان والبلورات وأعواد البخور وما إلى ذلك في هذه الجلسة العلاجية للحصول على نتائج أفضل.

4) تأمل اليوجا





تأمل اليوجا هو التأمل التقليدي الذي يمارسه معظم الناس، لها روابط مع الهند القديمة، حيث توجد اليوجا على مر العصور.

يتضمن تأمل اليوجا تمارين التنفس وأوضاعا مختلفة لتحقيق أفضل النتائج.

يمكن القيام بذلك بتدخل خبير أو بدونه، فقط حافظ على الوضع الصحيح وركز على التنفس أثناء تأمل اليوجا.

هذا يحسن التنفس ويعزز الدورة الدموية في الجسم، سيخرج التوتر من عقلك ويرفع من مزاجك بإيجابية.

ببساطة تجنب الإلهاء واستمر في التركيز، إذا كنت تعاني من أي حالة صحية حالية خاصة الربو أو التهاب الشعب الهوائية، فتحدث إلى طبيبك.

5) التأمل التجاوزي





هذه تقنية تأمل بسيطة يقترحها أخصائي التأمل فقط، يتم نقل هذا التأمل من خلال التغني والترانيم التي يتم تعيينها شخصيًا من قبل خبير.

يتضمن ذلك الصوت أو الكلمة أو العبارة التي يجب تكرارها أثناء التأمل، تحتاج إلى إغلاق عينيك والجلوس بشكل مريح للقيام بهذا النوع من التأمل، إنها مساعدة كبيرة في التخلص من مخاوف فيروس كورونا من حولك، سوف يوفر لك أقصى درجات الاسترخاء.

في مثل هذه الأوقات عندما تكون الطريقة الوحيدة للابتعاد عن قلق كورونا هي البحث عن البدائل، يمكن أن تساعد أنواع التأمل هذه بالتأكيد في مشاركة أو تقليل حمل الفيروس على الصحة العقلية.