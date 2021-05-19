عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

كورونا

القناع المزدوج والتأمل.. احم نفسك من كورونا وتخلص من قلقه

فيروس كورونا
فيروس كورونا
  • القناع المزدوج يحميك من COVID-1
  • التأمل يخلصك من الخوف من كورونا
     

موجة فيروس كورونا الثانية قوية في جميع أنحاء البلاد، فالفيروس أكثر عدوى وقابلية للانتقال، اتبع السلوك الملائم لكورونا والذي يشمل التباعد الاجتماعي والإخفاء والتعقيم وغسل اليدين. 

 

في الواقع، يعزز ارتداء القناع المزدوج الحماية من الفيروسات ويقلل من احتمالات التقاط الفيروس ونقله.

 

ما هو التقنيع المزدوج؟ 
 

عندما يرتدي الشخص قناعًا واحدًا فوق القناع الآخر، يُطلق عليه التقنيع المزدوج. 

 

القناع الخارجي يخلق إحكامًا أفضل. تساعد طبقة القناع في زيادة الترشيح، كما توفر الحماية عندما يسعل أو يعطس شخص من حولك.

 

متى وكيف ترتدي القناع المزدوج: ضع في اعتبارك دائمًا ارتداء قناع مزدوج عند الخروج في أماكن مزدحمة مثل - مواقف الحافلات والمطارات واستخدام وسائل النقل المحلية للسفر إلى العمل.

 

يعتبر قناع القماش فوق القناع الجراحي أو الأقنعة القماشية مزيجًا مثاليًا.

 

يتم استخدام واقي للوجه مع القناع في الأماكن  المزدحمة بشكل كبير.

 

إذا كان الشخص يستخدم قناع N95، فابتعد عن التقنيع المزدوج.

 

الأقنعة المزدوجة خاصة للأطفال لا داعي لها.

 

جرعات التقنيع:

ما الذي يجب إنجازه؟
 

اغسل دائمًا القناع المصنوع من القماش يوميًا بالماء الساخن.

ارتدِ القناع بشكل صحيح الذي يغطي الفم والأنف والذقن.

تجنب توزيع الكمامات بين أفراد الأسرة.

بعد أن يزيل الشخص القناع، عقم يديه بعناية.

قم برمي القناع غير القابل لإعادة الاستخدام في حاوية مغلقةز

قم بتعديل القناع وارتدِ قناعًا جديدًا على فترات متكررة.

اتبع قواعد التباعد الاجتماعي عند ارتداء القناع.
 

إليك ما يجب تجنبه:

لا تضعي القناع حول الذقن أو العنق.

لا ترتدِ الأقنعة المبللة.

لا تمد يدك على القناع.

مصدر المعلومات: موقع “هيلثي”.

 

أفضل الطرق للحفاظ على  هدوء العقل هي التأمل، عندما يتأمل الشخص، فإن كل تركيزه يأتي إلى المركز ويشتت انتباهه. 

 

أصبحت الموجة الثانية من COVID-19 أكثر ترويعًا من ذي قبل، فيما يلي تأملات للتخلص من الخوف من كورونا.

 

تأملات لإزالة القلق من فيروس كورونا
 

1) تأمل اليقظة
 

تأمل اليقظة الذهنية هو كل شيء عن اليقظة، هذا يعني أن تكون حاضرًا في أفكارك وتركز على شيء واحد. 

 

أثناء القيام بهذا التأمل، يحتاج المرء إلى أن يكون مدركًا وحاضرًا بشكل كامل أثناء الجلسة. 

 

يجب أن تعرف ما يدور حولك ولكن لا تتفاعل معه، يمكن أن يكون هذا التأمل في أي مكان وفي أي وقت عندما تشعر بالضعف. 

 

من الأفضل أن تجلس في زاوية هادئة وتغمض عينيك وتركز على أنفاسك. 

 

بمجرد إتقان هذا التأمل، يمكنك القيام بذلك حتى لو كنت محاطًا بالناس.
 

2) التأمل الموجه
 

كما يوحي الاسم، فإن هذا النوع من التأمل يوجهه خبير. 

 

يُعرف التأمل الموجه أيضًا بالتخيل الموجه أو التخيل. 

 

يتم إجراء هذا التأمل حيث يطلب منك أحد الخبراء تخيل صور أو ذكريات تجدها مريحة، قد يشمل ذلك أيضًا حواسًا أخرى مثل الصوت والقوام والروائح وما إلى ذلك لاستحضار الهدوء.

 

txt

14 طالبا في اللجنة .. كيف تؤمن التعليم لجان امتحانات الإعدادية والثانوية العامة ضد كورونا؟

txt

خليط سحري .. 3 عصائر تسرع الشفاء من كورونا

3) شاكرا التأمل
 

هناك سبع شاكرات مرتبطة بأجزاء مختلفة من الجسم، كل شاكرا مرتبطة بجزء معين من الجسم ومشاكل صحية، هذه هي مراكز الطاقة في الجسد حيث توجد القوى الروحية أيضًا. 

 

شاكرا الشفاء هي ممارسة تساعد في شفاء العديد من المشاكل الجسدية والنفسية والعاطفية، لذلك فإن تأمل شاكرا له فوائد أيضًا في إعادة عقلك وجسمك إلى مكانه. 

 

في تأمل الشاكرا، سيطلب منك دليلك اتباع بعض تقنيات الاسترخاء، تهدف هذه إلى تحقيق التوازن بين الشاكرات وتعزيز العافية الشاملة. 

 

تُستخدم أيضًا العديد من الدعائم مثل الألوان والبلورات وأعواد البخور وما إلى ذلك في هذه الجلسة العلاجية للحصول على نتائج أفضل.

 

4) تأمل اليوجا



تأمل اليوجا هو التأمل التقليدي الذي يمارسه معظم الناس، لها روابط مع الهند القديمة، حيث توجد اليوجا على مر العصور. 

 

يتضمن تأمل اليوجا تمارين التنفس وأوضاعا مختلفة لتحقيق أفضل النتائج. 

 

يمكن القيام بذلك بتدخل خبير أو بدونه، فقط حافظ على الوضع الصحيح وركز على التنفس أثناء تأمل اليوجا. 

 

هذا يحسن التنفس ويعزز الدورة الدموية في الجسم، سيخرج التوتر من عقلك ويرفع من مزاجك بإيجابية. 

 

ببساطة تجنب الإلهاء واستمر في التركيز، إذا كنت تعاني من أي حالة صحية حالية خاصة الربو أو التهاب الشعب الهوائية، فتحدث إلى طبيبك.

 

5) التأمل التجاوزي


 

هذه تقنية تأمل بسيطة يقترحها أخصائي التأمل فقط، يتم نقل هذا التأمل من خلال التغني والترانيم التي يتم تعيينها شخصيًا من قبل خبير. 

 

يتضمن ذلك الصوت أو الكلمة أو العبارة التي يجب تكرارها أثناء التأمل، تحتاج إلى إغلاق عينيك والجلوس بشكل مريح للقيام بهذا النوع من التأمل، إنها مساعدة كبيرة في التخلص من مخاوف فيروس كورونا من حولك، سوف يوفر لك أقصى درجات الاسترخاء.

 

في مثل هذه الأوقات عندما تكون الطريقة الوحيدة للابتعاد عن قلق كورونا هي البحث عن البدائل، يمكن أن تساعد أنواع التأمل هذه بالتأكيد في مشاركة أو تقليل حمل الفيروس على الصحة العقلية.

 

القناع المزدوج الخوف كورونا فيروس كورونا التأمل تمارين

موضوعات متعلقة

هل يمكن أن يؤثر فيروس كورونا على قلبك؟.. علامات تحذيرية

يعالج الجفاف.. تعرف على فوائد زيت جوز الهند للشعر

للتوعية بخطورة كورونا.. جوجل يغير شعاره لارتداء الكمامة

روتين للعناية بالبشرة بشكل يومي لا يسبب الضرر

ترشيحاتنا

احترس من الإدمان| خبير يعدد مخاطر مواقع التواصل الإجتماعي والألعاب عبر الهواتف

حلم التأهل.. موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

حكم عمل سحر بوقف الحال لفتاة ؟ الإفتاء ترد

حتى لا يُصب الزيت على النار .. الكرملين يدعو فلسطين وإسرائيل لضبط النفس

صحيفة فرنسية: الرئيس السيسي يستعيد دور مصر التاريخي في القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الكاف بشأن الجماهير في السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

الصندوق الأسود هو المسئول.. التفاصيل الكاملة لأسباب تأخيرات القطارات ومتى تنتهي

قاعة أفراح تتحول إلى سرادق عزاء.. أسرة الضحايا تروي تفاصيل حادث زفة عروسين بالبحيرة.. شاهد

شوقي غريب يُحدد ثلاثي المنتخب الأولمبي من اللاعبين الكبار

حقيقة اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً لنوع العداد

بعد تصريحاته المسيئة للخليج.. وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته

تحقيق جنائي مع منظمة ترامب.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

ماذنبهم؟.. رعب الأطفال داخل المنازل في غزة.. مقاطع فيديو مؤلمة من خلف الكواليس

3 طرق مختلفة لعمل القرنبيط بالصور

طريقة مختلفة لعمل البانيه .. 7 وصفات جديدة

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

أ. د. أحمد زكى يكتب: جامعة قناة السويس أيقونة التعاون العلمى بين مصر والصين

فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

حنان محمود إبراهيم تكتب: وفاء القائد

غادة جابر تكتب: محاكم إسرائيلية تحكم لصهيون

رجب الشرنوبي يكتب: البيت «الأسود».. الراعي الرسمي للإرهاب!!!

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ