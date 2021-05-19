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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الكشف على 715 مواطنا في قافلة طبية مجانية بقرية نجع السويس بقنا

قافلة طبية بقرية
قافلة طبية بقرية نجع السويس في قنا

نفذت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا، أعمال قافلتها الطبية المجانية متعددة التخصصات بقرية نجع السويس التابعة لمركز قفط، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.


أوضح محافظ قنا، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ٧١٥ مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ٢١١ أمراض باطنة، ١٦٦ أمراض جلدية وتناسلية، ١٣١ طب أطفال، ١٠١ أمراض القلب والأوعية الدموية، ٤٤ أمراض النساء، ٤١ جراحة عامة، ٢١ تنظيم الأسرة "، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ ٥٩ حالة.

 

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و أشار محافظ قنا، إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.


و أضاف محافظ قنا، بأن القافلة نفذت وسط حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.


و من جانبه قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم أيضاً بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية و ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد حضرهما ٦٦ مواطنا، مع تطبيق تام لقواعد التباعد الإجتماعي.

 

قافلة طبية بقرية نجع السويس في قنا

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