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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محلل سياسي: التدخل الأخير لمصر تجاه القضية الفلسطينية يعد سياسة جديدة| فيديو

محلل سياسى
محلل سياسى

أكد "محمد هواش" المحلل السياسى اهتمام مصر الدائم بالقضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الفلسطينيين.

 

وقال "هواش" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباحنا مصرى" المذاع على "الفضائية المصرية" , إن هناك تحركا دائما وقويا من الجانب المصرى تجاه القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن التدخل الأخير لمصر تجاه القضية والتوصل إلى وقف إطلاق نار ينهى العدوان الإسرائيلى  فى قطاع غزة ومبادرة إعادة إعمار غزة يعد سياسة جديدة.

 

وأوضح "المحلل السياسى",  أن كل ما تقوم به مصر تجاه القضية الفلسطينية يشير إلى قوة ارتباط مصر بالقضية ورعاية الفلسطينيين وعودة مصر بقوة إلى الساحة الدولية بعد أن واجهت مشكلات داخلية خلال السنوات الماضية ,مضيفا إلى ترحيب الفلسطينيين بتلك المبادرة المصرية.

 

وأكد, أن تبرع مصر بنصف مليون دولار يعد سياسة مصرية جديدة متمنيا أن يرجع دور مصر القديم تجاه المنطقة العربية وأن تقود العالم العربى بطريقة مختلفة عن الطرق السابقة التى أدت إلى تراجع مكانة العرب.

 

وتابع: "أن القضية الفلسطينية تعيش مأزقا كبيرا وأن هناك حربا ظالمة على الشعب الفلسطينى وهناك أيضا نهوض للشعب الفلسطينى ضد كل أشكال التجاوز ومنع تحقيق أهدافه وانتهاك حقوقه فى الحياة اليومية ومستقبله".

وأشار إلى أن الفلسطينيين الآن موحدون لمواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع  غزة ورفض كل السياسات الإسرائيلية وطرد السكان من مدينة القدس المحتلة.

القضية الفلسطسينية أخبار التوك شو اليوم العدوان الإسرائيلي ضد غزة المبادرة المصرية اعادة اعمار غزة الدولة المصرية

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