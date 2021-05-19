نائب: تخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة قرار يدعو للفخر

قال المهندس عبد الباسط الشرقاوى عضو مجلس النواب إن مصر دائما ما تضع القضية الفلسطينية في مطلع أولوياتها ولا تألوا جهدا في التحرك من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس ، لافتا إلى أن مصر قدمت وستظل تقدم الكثير لصالح القضية الفلسطينية.

وأضاف الشرقاوى، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص 500 مليون دولار لصالح إعمار غزة قرار جيد للغاية ويدعو للفخر لافتا إلى أن الرئيس السيسى منذ 2014 وهو لا يدخر أي جهد في تقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين ويرى أن فلسطين أمن قومى لمصر.

وأوضح الشرقاوى أن السلام لن يتحقق في المنطقة إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية، موضحا ان مصر كان لها موقف رافض وشجاع تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعلن عن تخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية لصالح عملية إعادة الأعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.