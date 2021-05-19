جامعة الوادى الجديد تستكمل قوافلها البيطرية بمدن وقرى المحافظة

تستكمل كلية الطب البيطري بجامعه الوادى الجديد قوافلها البيطرية التي تخدم مراكز وقرى ومدن المحافظة وذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة.

وقال الدكتور وليد سنوسي عميد كلية الطب البيطرى بجامعة الوادى الجديد إن القوافل البيطرية التي بدأتها الجامعة فى منتصف شهر أبريل الماضي ستتواصل اليوم الاربعاء 19 من مايو الجاري بالكشف على الثروة الحيوانية بقرية جورمشين ٧ بمركز باريس ويتبعها قافله أخرى غدا الخميس الموافق ٢٠ مايو في بئر ٨ بمركز باريس وبذلك تكون القوافل البيطرية أتمت عملها بمراكز المحافظة المختلفة بداية بمركز الخارجه وتختتم بمركز باريس.

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وأضاف أن القوافل البيطرية تنظمها الجامعة بالتعاون والتنسيق بين المحافظة ومديرية الطب البيطرى بالوادي الجديد وسط إجراءات احترازية ووقائية لفيروس كورونا بالالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى بين أعضاء القافلة ومربى الثروة الحيوانية وأعمال التعقيم والتطهير لأماكن تواجد الأطباء والطلاب للحفاظ على صحة وسلامة المشاركين فى القافلة.

وأشار عميد الكلية إلى أن القوافل البيطرية بالجامعة تهدف الى الكشف على الثروة الحيوانية وإجراء العمليات البسيطة وتوفير الأدوية بالمجان بالإضافة إلى تنفيذ سلسلة من الندوات الارشادية البيطرية لمربي الثروة الحيوانية بقرى ومراكز ومدن الوادي الجديد للحفاظ على الثروة الحيوانية خالية من الأمراض الوبائية وذلك فى إطار دور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

من ناحية أخرى التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بديوان عام الوزارة، لمناقشة عدد من الموضوعات على المستوى الشبابي والرياضي بالمحافظة.

وقال المحافظ فى بيان له، إن اللقاء تناول التنسيق لإقامة نهائي النسخة الثامنة من دوري مراكز الشباب، والمقرر إقامته شهر يونيو المقبل لأول مرة على أرض المحافظة.

وبحث إطلاق مبادرة شبابية لتشغيل الشباب من خلال تأهيلهم وتدريبهم على الحرف اليدوية بجميع مراكز وقري المحافظة من خلال المؤسسات والجمعيات الأهلية .

وأضاف المحافظ أنه جرى أيضا مناقشة التنسيق لإقامة معارض للمنتجات اليدوية بالأندية الكبرى بهدف تشجيع ودعم الفنون التراثية والصناعات الحرفية، ومساعدة الشباب العاملين في مجال الحرف اليدوية والتراثية على تحويلها إلى مشروعات إنتاجية والتسويق لها من خلال المعارض داخل المحافظة وخارجها .