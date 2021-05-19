١١ مشروعا بحثيا للطلاب فى مسابقة التنمية المستدامة بالجامعة اليابانية

أعلنت الدكتورة منى جمال الدين ابراهيم عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن تنظيم الجامعة مسابقة بعنوان "نحو غد مستدام" تحت رعاية الدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة بهدف تعزيز الإبداع والابتكار لدى طلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بالكلية فى مجال التنمية المستدامة للمساهمة فى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية.

أضافت أن المسابقة يشارك بها 18 طالبا وطالبة من طلاب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا بالكلية من أقسام هندسة مصادر الطاقة، الهندسة البيئية، الهندسة الكيميائية والبتروكيماويات حيث قدموا 11 مشروعا بحثيا تغطى موضوعات التنمية المستدامة.

أوضحت الدكتورة منى جمال الدين أن تقييم المشروعات يتم من خلال لجنة تضم أساتذة من الجامعة المصرية اليابانية وجامعة الإسكندرية وجامعة فاروس من خلال عدة معايير منها الآثار البيئية والنظم الايكولوجية والتأثير على المجتمع وإمكانية تطبيق المشروع واقتصادياته، وسوف يتم تقديم جوائز مالية للفائزين فى الحفل الختامى يوم 8 يونيو 2021 تزامنا مع الاحتفال بيوم البيئة العالمى.

وأكدت أن كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء بالجامعة المصرية اليابانية تحرص دائما على تقديم الموضوعات التطبيقية لطلابها والتى تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخطة مصر 2030.