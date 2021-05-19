نشرة مرور الجيزة.. بطء الحركة على كورنيش الدقي والعجوزة

شرحت مصادر، الحالة المرورية الصباحية اليوم الأربعاء على شوارع وميادين الجيزة.

حيث يشهد كورنيش النيل بمناطق الدقي للقادم من البحر الأعظم، ومناطق العجوزة القادم من الكيت كات بطء في حركة السير.

فيما تستقر الحركة المرورية على محور صفط اللبن، مع بطء في حركة السيارات في شارع السودان بمحيط جامعة القاهرة.

وتظهر كثافات متحركة على شارع البطل أحمد عبدالعزيز، مع استقرار الحالة في شارعي جامعة الدول العربية وأحمد عرابي.

وتستقر الحالة المرورية على كوبري ٦ أكتوبر بمناطق العجوزة بالاتجاهين.

كذلك تستقر الحالة المرورية على كورنيش النيل بمناطق البحر الأعظم، والوراق وإمبابة.

وتشهد الحركة المرورية استقرار في ميدان الجيزة، وشارعي الهرم وفيصل.

ونشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، خدمات مرورية على الطرق والمحاور الهامة لمنع التكدسات وتسيير الحركة.