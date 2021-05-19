رئيس جامعة جنوب الوادي يجرى جولة مفاجئة بمستشفيات قنا الجامعية

أجرى الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادي، جولة مفاجئة بالمستشفيات الجامعية بقنا، للاطمئنان على مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، وكذا التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، رافقه خلالها الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة.

حرص رئيس جامعة جنوب الوادي، على تفقد عدد من الأقسام للاطمئنان على المرضى ومستوى الخدمات العلاجية المقدمة لهم، و كذا مراجعة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا.

وأدار رئيس الجامعة، حوارات سريعة مع عدد من المرضى والمرافقين للتعرف على مدى رضاهم عن الخدمات الطبية، حيث أثنى الجميع على الجهد المبذول بمستشفيات جامعة جنوب الوادي لتقديم رعاية طبية فائقة للمرضى.

وشدد غرباوى، علي ضرورة قيام فريق مكافحة العدوى بالتعقيم اليومي لجميع المستشفيات والعيادات الخارجية، خاصة في ظل الظروف الراهنة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، مع التأكد من ارتداء الكمامات، وتوفير وسائل الحماية الشخصية وأدوات النظافة والمطهرات، حفاظا على صحة جميع العاملين بالمستشفيات والمرضي المترددين عليها، موجها بضرورة تكاتف جهود كافة أفراد الأطقم الطبية من أجل توفير أقصى درجات الرعاية الصحية للمواطنين.

وأكد غرباوى، أن جامعة جنوب الوادي و وفق استراتيجيتها، تقوم بتوفير كافة الخدمات العلاجية لكل فئات المجتمع وفق أعلى المعايير الصحية، مشيراً أن الفترة الأخيرة شهدت مستشفيات الجامعة اقبالا متزايداً من جانب أبناء محافظات الصعيد وهو ما يعكس المستوى الطبي الذي تتميز به مستشفيات قنا الجامعية وطواقمها الطبية.

وزف رئيس جامعة جنوب الوادي، بشرى سارة لأهالي جنوب الصعيد، معلنا الانتهاء الكامل من تجهيز أول مستشفى لصحة المرأة بمحافظة قنا، وتسليم المبنى بتاريخ ٢٢ فبراير ٢٠٢٢ للبدء فى تشغيله وتقديم الخدمات العلاجية لأهالينا بمحافظات الصعيد، ليضاف إلى قائمة المستشفيات الحالية وهى "مستشفى المعبر - مستشفى الحرم - مستشفى الطوارئ".





جولة بمستشفيات قنا الجامعية

جولة المستشفى 3