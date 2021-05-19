بملابس رياضية.. نيللي كريم تستعد لخوض مباراة البادل تنس

نيللي كريم في احدث ظهور

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و ظهرت نيللي كريم في الصورة بملابس رياضية مع عمرو منسي و احد اصدقائها و هم يمسكون مضارب البادل تنس و يستعدون للعب المباراة مما اثار اعجاب متابعيها.

يذكر ان أكدت الفنانة نيللي كريم، عدم صحة المقارنة بين تجربة مسلسل "بـ100 وش" و"ضد الكسر"، قائلة: "لا يجب المقارنة بين مسلسل "بـ100 وش" ومسلسل "ضد الكسر" الذي يتم عرضه الآن، مشيرة إلى أنها قدمت مع الفنان آسر ياسين هذا العام مسلسل إذاعي "بيج مليون".

وأضافت نيللي كريم، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، عن مسلسلاتها: "أنا تعبت من المسلسلات وعايزة ارتاح شوية.. كل سنه بعمل مسلسل واشتغل 4 أشهر"، متمنية أن تشارك في مسلسلات بـ6 حلقات، وأن الـ30 حلقة كثير جدًا.

وأقرت نيللي كريم، أنها تفضل التعامل مع العدل جروب في العمل معه، مشددة على أنها لم تشارك في أي عمل من إنتاج "السبكي"، كاشفة عن أنه تم العرض عمل فيلم "كلم ماما" عليها من قبل السبكي، إلا أنه لم يتم الاتفاق وشاركت بدلًا منها منة شلبي.