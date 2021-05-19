عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيللي كريم في احدث ظهور

بملابس رياضية.. نيللي كريم تستعد لخوض مباراة البادل تنس

نيللي كريم و اصدقائها
نيللي كريم و اصدقائها

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

 

و ظهرت نيللي كريم في الصورة بملابس رياضية مع عمرو منسي و احد اصدقائها و هم يمسكون مضارب البادل تنس و يستعدون للعب المباراة مما اثار اعجاب متابعيها.

 

يذكر ان أكدت الفنانة نيللي كريم، عدم صحة المقارنة بين تجربة مسلسل "بـ100 وش" و"ضد الكسر"، قائلة: "لا يجب المقارنة بين مسلسل "بـ100 وش" ومسلسل "ضد الكسر" الذي يتم عرضه الآن، مشيرة إلى أنها قدمت مع الفنان آسر ياسين هذا العام مسلسل إذاعي "بيج مليون".

 

وأضافت نيللي كريم، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، مع المخرجة إيناس الدغيدي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، عن مسلسلاتها: "أنا تعبت من المسلسلات وعايزة ارتاح شوية.. كل سنه بعمل مسلسل واشتغل 4 أشهر"، متمنية أن تشارك في مسلسلات بـ6 حلقات، وأن الـ30 حلقة كثير جدًا.

 

وأقرت نيللي كريم، أنها تفضل التعامل مع العدل جروب في العمل معه، مشددة على أنها لم تشارك في أي عمل من إنتاج "السبكي"، كاشفة عن أنه تم العرض عمل فيلم "كلم ماما" عليها من قبل السبكي، إلا أنه لم يتم الاتفاق وشاركت بدلًا منها منة شلبي.

الفنانة نيللي كريم الفن انستجرام المسلسلات أحدث ظهور

موضوعات متعلقة

الأسطورة...رنا رئيس تعبر عن إحساسها بعد صورتها مع يحيي الفخراني

بإطلالة ساحرة.. منة فضالي تتألق في أحدث جلسة تصوير

بالكمامة.. ليلي أحمد زاهر تخطف الأنظار من داخل أحد المولات

بتسريحة الراستا.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة كاجول.. شاهد

بجانب الطيار .. هنا الزاهد تنشر صور لها من الطائرة الخاصة

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الكاف بشأن الجماهير في السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

فيديوجراف.. مذيعة مصرية تحرج المتحدث باسم جيش الاحتلال

الاسكان: بدء تنفيذ 32088 وحدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"

الوسيط الأفضل.. موقع أمريكي: مصر قادرة على تحقيق اختراق لوقف التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين

القصة الكاملة لاعتزال مجدي صبحي الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

الصندوق الأسود هو المسئول.. التفاصيل الكاملة لأسباب تأخيرات القطارات ومتى تنتهي

قاعة أفراح تتحول إلى سرادق عزاء.. أسرة الضحايا تروي تفاصيل حادث زفة عروسين بالبحيرة.. شاهد

بعد تصريحاته المسيئة للخليج.. وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته

شوقي غريب يُحدد ثلاثي المنتخب الأولمبي من اللاعبين الكبار

شاهد .. رامي رضوان يكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم

فيديوجراف.. مذيعة مصرية تحرج المتحدث باسم جيش الاحتلال

هذه المدينة الأكثر سخونة اليوم.. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة بأنحاء الجمهورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذنبهم؟.. رعب الأطفال داخل المنازل في غزة.. مقاطع فيديو مؤلمة من خلف الكواليس

3 طرق مختلفة لعمل القرنبيط بالصور

طريقة مختلفة لعمل البانيه .. 7 وصفات جديدة

بسرعة رهيبة.. سحلية تسحب دودة من فم رجل في مقطع فيديو غريب

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

أ. د. أحمد زكى يكتب: جامعة قناة السويس أيقونة التعاون العلمى بين مصر والصين

فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

حنان محمود إبراهيم تكتب: وفاء القائد

غادة جابر تكتب: محاكم إسرائيلية تحكم لصهيون

رجب الشرنوبي يكتب: البيت «الأسود».. الراعي الرسمي للإرهاب!!!

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ