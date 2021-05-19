سيرينا تودع بطولة إميليا رومانيا مبكرا

ودعت النجمة الأمريكية سيرينا ويليامز منافسات بطولة إميليا رومانيا المفتوحة للتنس مبكرا بعدما تغلبت عليها التشيكية كاترينا سينياكوفا 7 / 6 (7 / 4) و6 / 2 مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الدور الثاني.

وشاركت سيرينا ويليامز في البطولة، المقامة في مدينة بارما الإيطالية، ببطاقة دعوة (وايلد كارد)، بعد خروجها المبكر من بطولة روما، والتي شهدت كبوة مبكرة لها على الملاعب الرملية بالهزيمة أمام ناديا بودوروسكا.

وحققت سيرينا بداية أفضل في بطولة إميليا رومانيا، حيث تغلبت أمس الأول الإثنين على ليزا بيجاتو 6 / 3 و6 / 2 ليكون الفوز الأول لها منذ هزيمتها في الدور قبل النهائي ببطولة أستراليا المفتوحة في فبراير الماضي.

لكن سيرينا، الحائزة على 23 لقبا في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، لم تتمكن من الصمود أمام إصرار سينياكوفا لتودع منافسات إميليا رومانيا من دور الستة عشر.

وقالت سينياكوفا عقب المباراة :"كانت مباراة رائعة وأديت بشكل جيد للغاية. أنا سعيدة بأنني حسمتها بهذا الشكل... وكان أمرا مبهجا بالنسبة لي أن أتواجد معها (سيرينا) على الملعب."

وأضافت :"الآن سأواجه ضغوط لأنني فرت على لاعبة كبيرة، لكنني سأستمتع بذلك. أنا سعيدة بالاستمرار وسأحاول تقديم أفضل ما لدي في المباراة المقبلة.

وتأهلت الأمريكية كوكو جوف بالفوز على الإستونية كايا كانيبي 7 / 6 (8 / 6) و7 / 6 (9 / 7)، كما تغلبت بترا مارتيتش على الروسية فارفارا جراتشيفا 6 / 4 و6 / 2 في مباراة استغرقت ساعة واحدة و21 دقيقة.

وتأهلت الأمريكية سلون ستيفنز إلى دور الثمانية بالفوز على الروسية داريا كستكينا 1 / 6 و6 / 4 و7 / 5 ضكم منافسات دور الستة عشر.