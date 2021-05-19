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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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القضية الفلسطينية

دياب اللوح: إسرائيل تتعمد مواصلة القصف لتحقيق انتصارات وهمية على أشلاء الشهداء

فلسطين
فلسطين

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين بالقاهرة: "نأمل أن تقوم إسرائيل بوقف القتل، ونطالب إسرائيل بالإستجابة لطلب مصر والجهود المبذولة لوقف العدوان على قطاع غزة"، مشيرا إلى أن إسرائيل تتعند فى ذلك، وتريد كسب المزيد من الوقت لتحقيق انتصارات وهمية على حساب دماء الشهداء الفلسطينيين".


وأضاف "اللوح" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن نتانياهو يريد أن يكسب المزيد من الوقت حتى يفشل تشكيل الحكومة الإسرائيلية ويعود إليه التكليف مرة أخرى، موضحا أن هناك إجتماع للبرلمان العربى فى مقر جامعة الدول العربية.


وتابع أنه من المقرر أن يلقى الرئيس محمود عباس فى تمام الثانية عشر من ظهر اليوم، كلمة أمام هذا الإجتماع، مثمنا دور البرلمان العربي، ودور الأزهر الشريف ومفتى الجمهورية والكنيسة فى مصر وكل الجهات التى تساند وتدعم القضية الفلسطينية.


وفى سياق أخر، قال إن هناك وضع ملتهب وإشتباك مستمر داخل المدن والقرى الفلسطينية داخل الخط الأقصى من إسرائيل، لافتا إلى أنه لازال الوضع فى القدس متفاقم، حيث الوضع الموجود فى قطاع غزة الأن  يعد منطقة منكوبة بكل ما تحمله الكلمة، ودماء ممنهج وشامل لمنازل المستوطين.


وأكد أنه حسب بيان وكالة الغرف وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين لجأ إلى مدارس الوكالة 48 ألف مواطن فلسطيني، الذين فقدوا مساكنهم، بالإضافة إلى عشرات الآلاف الذين لم يذهبوا إلى المدارس بل إلى أقاربهم أو معارفهم، وبالتالى هناك أكثر من 100 ألف فى قطاع غزة فقدوا منازلهم جراء هذا العدوان الإسرائيلي.
 

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