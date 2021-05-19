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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العراقية : تلقيح 500 ألف شخص ضد كورونا

كورونا
كورونا

اقترب عدد الملقحين في عموم العراق من عتبة 500 ألف شخص، بحسب إحصاءات وزارة الصحة.

ووفقًا لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، أعلنت الوزارة نيتها الوصول إلى تلقيح 50 % من النسبة الكلية المستهدفة البالغة 8 ملايين مواطن حتى نهاية العام الحالي.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور سيف البدر، إن أعداد الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا اقتربت من نصف مليون شخص، مع الاستمرار بعملية التطعيم، حيث شهد الأسبوعان الماضيان تسجيل أعداد كبيرة عبر المنصة الالكترونية.

وأضاف البدر أن أعدادا كبيرة من الملقحين لم يأخذوا الجرعة الثانية حتى الآن، وتطمح الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية للوصول إلى 20 % من مجموع السكان كنسبة أولية للتطعيم.

وأوضح أن "الوزارة حددت الوصول لنسبة 50 % من الملقحين حتى نهاية العام الحالي"، مؤكدا اتخاذ إجراءات قضائية ضد أشخاص هاجموا برنامج التحصين ولقاح كورونا، وتم التعرف على البعض منهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

العراق لقاح كورونا كورونا تلقيح وزارة الصحة

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