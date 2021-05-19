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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أكاديمية الأوقاف الدولية تفتح باب التدريب عن بُعد للراغبين من مختلف دول العالم

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

 فتحت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين أبوابها للتدريب عن بُعد للراغبين من مختلف دول العالم ، و تم تكليف كل من : الدكتور أشرف فهمي مدير عام التدريب ، و دعاء أبو العلا مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالإعداد لأول دورة تدريبية دولية عن بُعد تنطلق قبل نهاية شهر مايو الحالي .

 وقالت الوزارة إنها ستعلن لاحقًا ضوابط التقدم للالتحاق بدورات التدريب عن بُعد بأكاديمية الأوقاف المصرية الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين ، وذلك في إطار حرصها على تأهيل الأئمة والخطباء والوعاظ والواعظات في مختلف دول العالم .

وعلى صعيد آخر قدم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، التحية والتقدير والاعتزاز للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مبادرة دعم قطاع غزة بـ 500 مليون دولارا، مؤكدا أن هذه المبادرة تعني الكثير بأن مصر دائما ما تقف بجوار الأشقاء في فلسطين.
 وأضاف جمعة، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء أمس الثلاثاء، أن مصر أعطت للقضية الفلسطينية الكثير، والتاريخ يثبت هذا الأمر، متابعا أنه لا تنازل عن أقامة دولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس.
 وتابع وزير الأوقاف، أنه تم تخصيص 50 مليون جنية من أموال العائدات الأساسية والموارد الذاتية من وزارة الأوقاف للشعب الفلسطيني، وستذهب هذه الأموال بشكل عاجل في شكل أدوية ومستلزمات طبية وبعض الأغذية، مستدركا أنه بداية من غدا سيتم هذا الأمر وبشكل سريع.
 

وناشد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، كل الدول العربية والإسلامية الانضمام لمبادرة الرئيس السيسي وإرسال المساعدات للشعب الفلسطيني.

تدريب الأئمة والواعظات أكاديمية الاوقاف الدولية الائمة والواعظات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف

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