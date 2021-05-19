القيادة المركزية الأمريكية: إتمام انسحاب حوالي 20٪ من قواتنا في أفغانستان

أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي (سنتكوم) إتمام انسحاب ما بين 13 إلى 20 بالمئة من القوات الأمريكية بأكملها من أفغانستان.



وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة سلمت رسميًا 5 منشآت إلى وزارة الدفاع الأفغانية أثناء عملية الانسحاب من الدولة التي مزقتها الحرب.



وبدأت القوات الأجنبية الانسحاب من البلاد في الأول من مايو بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن الانتهاء من الانسحاب بحلول 11 سبتمبر المقبل.