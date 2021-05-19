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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الانتهاء من 2496 وحدة سكنية حديثة استعداداً لاستقبال سكان المناطق العشوائية بالجيزة

صدى البلد

قام الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد  وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للشئون الفنية، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لـ قطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بـ  مدينة حدائق أكتوبر، يرافقهما المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والشركات المنفذة.

وتفقد مسئولو الإسكان خلال جولتهم بالمدينة، النموذج الأول لتطوير ورفع كفاءة وزيادة المسطحات الخضراء وأعمال اللاند سكيب بمنطقة إسكان دهشور، لتكون متنفساً ومتنزهاً للمواطنين بالمدينة، وأعطوا إشارة البدء لاستكمال الأعمال بجميع المناطق الشاغرة بإسكان دهشور، نظراً لما تلاحظ من جودة النموذج المنفذ طبقاً للمواصفات الفنية وأصول الصناعة، مع ضرورة استكمال الأعمال بنفس الجودة وطبقا للجدول الزمني للمشروع.

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كما تفقد مسئولو الوزارة، 2496  وحدة سكنية (١٠٤ عمارات) إسكان اجتماعي ذي طابع حديث، والتي تم تنفيذها كسكن بديل لعشوائيات الجيزة، وأبدوا إعجابهم بما وصلت له نسب الإنجاز بالمشروع بشكل يليق بالمواطنين، حيث تفقدوا إحدى الوحدات السكنية التي تم تجهيزها وتأثيثها كنموذج استعداداً لاستقبال المستفيدين، وأعمال اللاند سكيب والزراعة.

وتابع مسئولو الوزارة خلال الجولة، ما وصلت إليه نسب تنفيذ الأعمال المدنية بالعمارات وجودة التشطيبات الداخلية، وموقف الطرق بالمشروع.

وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال بعمارات بالمشروع، وتم تنفيذ أعمال الطرق اللازمة لربط الموقع بطريق الواحات ومدخل المدينة والطرق الداخلية، وجارٍ الانتهاء من الأعمال المتبقية بأعمال الزراعة واللاند سكيب.

مدينة حدائق اكتوبر وزير الإسكان زيادة المسطحات الخضراء أصول الصناعة قطاع التنمية وتطوير المدن

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