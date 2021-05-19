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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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طريقة عمل القرنبيط في الفرن صيامي

طريقة عمل القرنبيط
طريقة عمل القرنبيط في الفرن صيامي

تعتبر طريقة عمل القرنبيط في الفرن صيامي مناسبة لمن يتبعون حمية غذائية، ومن يريدون الحفاظ على أوزانهم، وهي وصفة غير مكلفة، وصحية أيضا ويمكن للأطفال والكبار تناولها بأمان دون الخوف من أضرار القلي وزيادة الدهون النباتية على صحتهم.
 

طريقة عمل القرنبيط بوصفات مختلفة

القرنبيط أبرزها.. أطعمه تحافظ على صحة الكلى تعرفى عليها

 

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل القرنبيط في الفرن صيامي التي تحافظ على كمية الألياف والمياه الموجودة في القرنبيط، مما يجعله صحيا؛ حيث إن القرنبيط يحتوي على الكثير من الألياف الهامة لصحة الجسم.

 

طريقة عمل القرنبيط في الفرن صيامي 

 

طريقة عمل القرنبيط في الفرن صيامي 


مقادير طريقة عمل القرنبيط في الفرن صيامي 
1 رأس قرنبيط مقطع
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
2 فص ثوم مهروس
ملح وفلفل


لتحضير الحشوة:
½ ملعقة كبيرة زيت زيتون
½ بصلة مفرومة
3 حبات جزر مقطعة
¼ ملعقة صغيرة فلفل
3 فص ثوم
1 كوب صلصة طماطم
½ كوب ماء
½ كوب بازلاء
½ كوب ذرة
1 ملعقة صغيرة زعتر


طريقة عمل القرنبيط في الفرن صيامي:

 
1- نحمّي الفرن لدرجة حرارة 350، ويسلق القرنبيط في ماء مغلي ثم نصفيه ونضعه في خلاط الطعام، ونضيف 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون وثوم ونشغل الخلاط حتى يصبح لدينا مزيج سلس، ثم نضيف ملح وفلفل حسب الرغبة.

2- نسخن زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار عالية ونقلي البصل، ثم نضيف الجزر والملح والفلفل ثم نضيف الثوم ونحرك المكونات لمدة دقيقة.

3- نضيف صلصة الطماطم و½ كوب ماء، ونترك المكونات تغلي على نار هادئة لمدة 10 دقائق مع التحريك من حين لآخر.

4- بعد ذلك نضيف البازلاء والذرة والزعتر ونحرك لمدة دقيقتين، وعندما يصبح المزيج سميكاً نضيف القرنبيط فوقه ونضع المقلاة في الفرن لمدة 30 دقيقة.

4- نخرج فطيرة القرنبيط من الفرن، ونتركها ترتاح لمدة 15 دقيقة قبل التقديم.

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