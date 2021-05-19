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رئيس التحرير
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برلمان

اقتصادية النواب: لقاء السيسى مع النقد الدولى أكد نجاح الإصلاح الاقتصادى بروشتة مصرية بنسبة 100%

الدكتورمحمد عبد
الدكتورمحمد عبد الحميد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان

أكد الدكتور محمد عبد الحميد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أهمية القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الفرنسية باريس مع "كريستالينا جيورجييفا"،  مدير عام صندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق بمسيرة التعاون المثمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي خلال الأعوام الماضية خاصة أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن التقدير لتلك الشراكة البناءة التي أدت إلي نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر والحرص على استمرار التعاون مع الصندوق، بالنظر إلى ما تمثله تلك الشراكة من توفير مناخ إيجابي لكافة المستثمرين وأسواق المال العالمية حول الاقتصاد المصري.

 

ووجه " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية إلى الرئيس السيسى لتأكيده خلال اللقاء بأن الشعب المصري كان له الدور الرئيسي في نجاح جهود الدولة في تنفيذ عملية الإصلاح، بوعيه وإدراكه لحتمية الإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها في هذا الإطار، بما ساهم في إحراز تقدم أكدته المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري بشهادة البيانات الرسمية لصندوق النقد الدولي، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية المتخصصة، خاصةً خلال جائحة كورونا التي شهدت ركوداً اقتصادياً على المستوى العالمي بينما سجل الاقتصاد المصري نمواً ايجابياً لافتاً خلال تلك الفترة.

 

كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتأكيد "جيورجييفا" على تطلع صندوق النقد الدولي إلى مواصلة علاقات التعاون المتميزة مع مصر والتي تعد قصة نجاح ونموذجاً يحتذى به واشادتها بالأداء الاقتصادى المصري رغم جائحة كورونا، فضلاً عما حققه من مستهدفات اقتصادية وهيكلية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب ما أظهره من قدرة على الصمود واستيعاب التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة كورونا، وكونه من أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم مؤخراً، أخذاً في الاعتبار التحسن الجاري في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وكذا تنفيذ المشروعات الاستثمارية القومية العملاقة، فضلاً عن عودة تنامى قطاع السياحة تدريجياً معتبراً تأكيد  "جيورجييفا" على حرص صندوق النقد الدولي على الاستمرار في إبراز قصص النجاح التي تحققها مصر ومختلف إصلاحاتها وإنجازاتها الاقتصادية والتنموية، وكذا شراكتها الناجحة مع الصندوق كنموذج يحتذى به من جانب دول أخرى وذلك على غرار الشراكات والعلاقات الممتازة القائمة بين مصر والمؤسسات المالية الدولية الكبرى الأخرى، أخذاً في الاعتبار تأثير ذلك على تعزيز النظرة الإقليمية والدولية للصندوق والدعاية الإيجابية لأنشطته، ومن ثم توسيع تعاونه مع الدول الأخرى في المنطقة وخارجها بأنه دليل قاطع واعتراف دولى واضح وصريح بان مصر تسير فى الطريق الاقتصادى الناجح والسليم وان الاصلاحات الاقتصادية تم وضعها بروشتة مصرية بنسبة 100 %.

الرئيس السيسي برنامج الاصلاح الاقتصادي صندوق النقد الدولى المستثمرين الإقتصاد المصرى

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