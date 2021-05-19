وزير الخارجية الإسرائيلي يزعم : نعيش في خطر بسبب هجمات حماس ضدنا

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، جابي أشكينازي، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد دولة في العالم تقبل أن تعيش في الخطر الذي تتعرض له دولة الاحتلال.

وقال أشكينازي في كلمة له بثتها شبكة “سكاي نيوز عربية”: “حركة حماس استهدفت قواتنا بينما كانت تؤمن دخول مساعدات إنسانية”، على حد وصفه.

وأعرب أشكينازي عن شكره للولايات المتحدة لدعمها القوي لإسرائيل، مضيفًا أن واشنطن بعثت برسالة دعم قوية لتل أبيب في حربها ضد حركة حماس.

واتهم وزير خارجية دولة الاحتلال حركة حماس باستخدام القدس من أجل تحقيق مكاسب صحفية، على حد تعبيره.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الفلسطينيين استغلوا قضية الانتخابات وصعدوا في حي الشيخ جراح، مدعيًا أن إسرائيل لم تبدأ التصعيد.

وقال نتنياهو في كلمة له اليوم الأربعاء، إن أكثر من 4 آلاف صاروخ أطلقتها حركتا حماس والجهاد من غزة، مضيفا أن إسرائيل تواجه "جماعة إرهابية ومتطرفة" على حد زعمه.