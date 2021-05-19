السجن عامين لـ 4 أشخاص متهمين بالإنضمام الي جماعة الإخوان الإرهابية

أصدرت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل حكمها بالسجن سنتين لـ 4 متهمين بالإنضمام الي جماعة الإخوان الإرهابية بدائرة مركز بلبيس وكذلك مشاركتهم فى عقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية،إخطارا بضبط "عبد الوهاب م" و"عبد الرحمن م " و"أحمد ع " و"عادل ب" مقيمين دائرة مركز بلبيس علي خلقية إتهامهم بالإنضمام الي جماعة الإخوان الإرهابية وعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة.

تم التحفظ علي المتهمين و وتحرر لهم 1156 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس لسنة 2021، بالعرض على نيابة جنوب الشرقية،قررت إحالتهم إلى محكمة جنح الإرهاب والتى أصدرت حكمها المتقدم.

وعلي جانب آخر فقد تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق نشب بمخزن خردة بطريق عبده نصر، دائرة مركز شرطة أبوكبير، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري إنتداب رجال الأدله الجنائية للوقوف علي أسباب الحريق .

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة أبوكبير، بنشوب حريق بمخزن خردة بطريق عبده نصر، دائرة مركز أبوكبير.

وعلي الفور تم إخطار رجال الحماية المدنية برئاسة العميد محمد العادلى وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وتم السيطرة علي الحريق وإخمادة دون وقوع خسائر بشرية وبالفحص تبين من المعاينة الأولية نشوب حريق بمخزن خردة مقام على سبعة قراريط بطريق عبده نصر وتم انتداب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة لبيان سبب الحريق، وتحرير محضر بالواقعة .