عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن عامين لـ 4 أشخاص متهمين بالإنضمام الي جماعة الإخوان الإرهابية

صدى البلد

أصدرت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل حكمها بالسجن سنتين لـ 4 متهمين بالإنضمام الي جماعة الإخوان الإرهابية بدائرة مركز بلبيس وكذلك مشاركتهم فى عقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة.

 

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية،إخطارا بضبط "عبد الوهاب م" و"عبد الرحمن م " و"أحمد ع " و"عادل ب" مقيمين دائرة مركز بلبيس علي خلقية إتهامهم بالإنضمام الي جماعة الإخوان الإرهابية وعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة.

 

بيطري الشرقية يحرر 28 محضر مخالفة ويضبط 210 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك

تم التحفظ علي المتهمين و وتحرر لهم 1156 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس لسنة 2021، بالعرض على نيابة جنوب الشرقية،قررت إحالتهم إلى محكمة جنح الإرهاب والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 

وعلي جانب آخر فقد تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق نشب بمخزن خردة بطريق عبده نصر، دائرة مركز شرطة أبوكبير، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري إنتداب رجال الأدله الجنائية للوقوف علي أسباب الحريق .

 

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا لمركز شرطة أبوكبير، بنشوب حريق بمخزن خردة بطريق عبده نصر، دائرة مركز أبوكبير.

 

وعلي الفور تم إخطار رجال الحماية المدنية برئاسة العميد محمد العادلى وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء وتم السيطرة علي الحريق وإخمادة دون وقوع خسائر بشرية وبالفحص تبين من المعاينة الأولية نشوب حريق بمخزن خردة مقام على سبعة قراريط بطريق عبده نصر  وتم انتداب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة لبيان سبب الحريق، وتحرير محضر بالواقعة .

مدير امن الشرقية مديرية امن الشرقية امن الشرقية أخبار محافظات محافظات

ترشيحاتنا

احترس من الإدمان| خبير يعدد مخاطر مواقع التواصل الإجتماعي والألعاب عبر الهواتف

حلم التأهل.. موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

حكم عمل سحر بوقف الحال لفتاة ؟ الإفتاء ترد

حتى لا يُصب الزيت على النار .. الكرملين يدعو فلسطين وإسرائيل لضبط النفس

صحيفة فرنسية: الرئيس السيسي يستعيد دور مصر التاريخي في القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الكاف بشأن الجماهير في السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

الصندوق الأسود هو المسئول.. التفاصيل الكاملة لأسباب تأخيرات القطارات ومتى تنتهي

قاعة أفراح تتحول إلى سرادق عزاء.. أسرة الضحايا تروي تفاصيل حادث زفة عروسين بالبحيرة.. شاهد

شوقي غريب يُحدد ثلاثي المنتخب الأولمبي من اللاعبين الكبار

حقيقة اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً لنوع العداد

بعد تصريحاته المسيئة للخليج.. وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته

تحقيق جنائي مع منظمة ترامب.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

ماذنبهم؟.. رعب الأطفال داخل المنازل في غزة.. مقاطع فيديو مؤلمة من خلف الكواليس

3 طرق مختلفة لعمل القرنبيط بالصور

طريقة مختلفة لعمل البانيه .. 7 وصفات جديدة

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

أ. د. أحمد زكى يكتب: جامعة قناة السويس أيقونة التعاون العلمى بين مصر والصين

فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

حنان محمود إبراهيم تكتب: وفاء القائد

غادة جابر تكتب: محاكم إسرائيلية تحكم لصهيون

رجب الشرنوبي يكتب: البيت «الأسود».. الراعي الرسمي للإرهاب!!!

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ