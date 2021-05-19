عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

محمد محلب: قطاع المقاولات جاهز تماما لتنفيذ مبادرة الرئيس لإعمار غزة

صدى البلد

أكد المهندس محمد محلب عضو لجنة التشييد والبناء بـ جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة رواد الهندسة الحديثة أن شركات المقاولات المصرية جاهزة تماما لتلبية احتياجات إعمار قطاع غزة.


وقال نضع كل خبراتنا وإمكاناتنا لإنجاز مبادرة الرئيس التي تؤكد أن القضية الفلسطينية في قلب مصر قيادة وحكومة وشعبا.


أضاف محلب، نتابع كافة الاشتراطات للاشتراك في المبادرة وفقا للمعايير التي تحددها الدولة ونؤكد القدرة الفنية والإدارية اللازمة لتحقيق رؤية القيادة السياسية في هذا الصدد.

txt

ارتفع 500 جنيه.. أسعار الحديد اليوم الأربعاء 19-5-2021


وأكد أن قطاع المقاولات في مصر لديه كافة المقومات والخبرات بعد نجاح الشركات الوطنية في تنفيذ المشروعات القومية وبالأخص في مشروعات البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة وعلي رأسها العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة والتي أتاحت فرصا كبيرة للكفاءات المصرية في مختلف القطاعات.

 
وقال إن القطاع الخاص المصري استفاد من اعتماد الدولة عليه في النهضة الإنشائية والعمرانية التي شهدتها مصر خلال ال٦سنوات الماضية والدعم والمساندة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة الجهات الحكومية المعنية ورأينا مساهمات ايجابية للعديد من الشركات والصناعات التكميلية وصناعات مواد البناء والتي اكتسبت خبرات كبيرة ومتطورة أصبحت اكثر قدرة علي تصدير خدمة المقاولات المصرية في الدول الافريقية ودول المنطقة وبالأخص في عمليات إعادة الإعمار.

جمعية رجال الأعمال المصريين إعمار غزة العاصمة الادارية البنية التحتية مواد البناء القضية الفلسطينية القيادة السياسية

موضوعات متعلقة

بعد 33 عاما من رحيله.. قصص وحكايات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في قريته بالأقصر (فيديو)

ننشر نص كلمة قاضي في جلسة الحُكم على خلية داعش التجمع الأول

وزير الزراعة : مزرعة الإنتاج الحيواني بغرب المنيا نموذج للكفاءة عالية

قصه كفاح أم أحلام.. اشتغلت في وبور الطوب عشان أبني بيتي وأربي بناتي

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

ترشيحاتنا

احترس من الإدمان| خبير يعدد مخاطر مواقع التواصل الإجتماعي والألعاب عبر الهواتف

حلم التأهل.. موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

حكم عمل سحر بوقف الحال لفتاة ؟ الإفتاء ترد

حتى لا يُصب الزيت على النار .. الكرملين يدعو فلسطين وإسرائيل لضبط النفس

صحيفة فرنسية: الرئيس السيسي يستعيد دور مصر التاريخي في القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الكاف بشأن الجماهير في السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

الصندوق الأسود هو المسئول.. التفاصيل الكاملة لأسباب تأخيرات القطارات ومتى تنتهي

قاعة أفراح تتحول إلى سرادق عزاء.. أسرة الضحايا تروي تفاصيل حادث زفة عروسين بالبحيرة.. شاهد

شوقي غريب يُحدد ثلاثي المنتخب الأولمبي من اللاعبين الكبار

حقيقة اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً لنوع العداد

بعد تصريحاته المسيئة للخليج.. وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته

تحقيق جنائي مع منظمة ترامب.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

ماذنبهم؟.. رعب الأطفال داخل المنازل في غزة.. مقاطع فيديو مؤلمة من خلف الكواليس

3 طرق مختلفة لعمل القرنبيط بالصور

طريقة مختلفة لعمل البانيه .. 7 وصفات جديدة

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

أ. د. أحمد زكى يكتب: جامعة قناة السويس أيقونة التعاون العلمى بين مصر والصين

فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

حنان محمود إبراهيم تكتب: وفاء القائد

غادة جابر تكتب: محاكم إسرائيلية تحكم لصهيون

رجب الشرنوبي يكتب: البيت «الأسود».. الراعي الرسمي للإرهاب!!!

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ