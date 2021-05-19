محمد محلب: قطاع المقاولات جاهز تماما لتنفيذ مبادرة الرئيس لإعمار غزة

أكد المهندس محمد محلب عضو لجنة التشييد والبناء بـ جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس شركة رواد الهندسة الحديثة أن شركات المقاولات المصرية جاهزة تماما لتلبية احتياجات إعمار قطاع غزة.



وقال نضع كل خبراتنا وإمكاناتنا لإنجاز مبادرة الرئيس التي تؤكد أن القضية الفلسطينية في قلب مصر قيادة وحكومة وشعبا.



أضاف محلب، نتابع كافة الاشتراطات للاشتراك في المبادرة وفقا للمعايير التي تحددها الدولة ونؤكد القدرة الفنية والإدارية اللازمة لتحقيق رؤية القيادة السياسية في هذا الصدد.



وأكد أن قطاع المقاولات في مصر لديه كافة المقومات والخبرات بعد نجاح الشركات الوطنية في تنفيذ المشروعات القومية وبالأخص في مشروعات البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة وعلي رأسها العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة والتي أتاحت فرصا كبيرة للكفاءات المصرية في مختلف القطاعات.



وقال إن القطاع الخاص المصري استفاد من اعتماد الدولة عليه في النهضة الإنشائية والعمرانية التي شهدتها مصر خلال ال٦سنوات الماضية والدعم والمساندة من الرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة الجهات الحكومية المعنية ورأينا مساهمات ايجابية للعديد من الشركات والصناعات التكميلية وصناعات مواد البناء والتي اكتسبت خبرات كبيرة ومتطورة أصبحت اكثر قدرة علي تصدير خدمة المقاولات المصرية في الدول الافريقية ودول المنطقة وبالأخص في عمليات إعادة الإعمار.