"تموين سوهاج" تعلن توريد 85211 طن قمح محلي لصوامع سوهاج

أعلن المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، في تصريح خاص ل"صدى البلد" أنه تم توريد 85211 طن قمح محلي و10672 قمح مستورد، من المُزارعين وتسليمهم إلى صوامع وشون شركة مطاحن مصر العليا والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والبنك الزراعي المصري، وذلك منذ بدء عملية توريد القمح من المُزارعين يوم 15 من شهر إبريل الماضي حتى يوم أمس 18 مايو.

وقال وكيل وزارة التموين في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" صباح اليوم إن بيان التوريد ليوم أمس الثلاثاء الموافق 18 مايو الجاري جاء كالأتي:"957 طن قمح محلي من صومعة سوهاج، 505 طن قمح محلي من صومعة البلينا، 1612 طن من صومعة غرب طهطا، 112 طن من شونة طما القديمة، 364 طن من شونة طهطا، و195 طن من شونة البنك الزراعي"، وذلك بإجمالي 3718 طن قمح محلي وارد من المُزارعين على مستوى محافظة سوهاج.

وأوضح "إبراهيم"، أن غرفة العمليات المُشكلة من مديرية التموين والزراعة وإدارة المتابعة وإدارة الأزمات بالديوان العام تتابع بصفة مستمرة لمواجهة أي مشكلة تُعيق عمليات توريد الأقماح من المُزارعين.

وأشار إلى أن بمحافظة سوهاج يوجد 3 صوامع مُخصصة لتخزين القمح بإجمالي 110 آلاف طن، وهي صوامع غرب طهطا بسعة تخزينية 60 ألف طن وتتبع الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وصوامع أولاد نصير بسعة 30 ألف طن وصوامع البلينا بسعة 20 ألف طن، بالإضافة إلى شون بمراكز "سوهاج، طما، طهطا"، كما يوجد خليتين بالصوامعة غرب بمركز طهطا كمركز تجميع إضافي سعة الواحدة 5 آلاف.