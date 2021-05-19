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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع تجمعات القمامة

تجميل مدخل مدينة مرسي مطروح استعدادا للصيف

رفع تجمعات القمامة
رفع تجمعات القمامة بمطروح

أكد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح رفع كفاءة الزراعات بالميادين والجزيرة الوسطى بالطريق الدولي وقص وتقليم وري أشجار الزينة من خلال رجال التشجير بنطاق المدينة طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استعدادا لموسم الصيف.
 

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وأضاف، تم تكثيف أعمال النظافة العامة والإنارة والتشجير بنطاق المدينة والمركز تيسيرا على المواطنين ولظهور المدينة بالشكل اللائق.

وأعلن  رئيس مدينة مرسي مطروح عن رفع أكثر من 70 ألف طن قمامة بالأحياء ال 6 بنطاق المدينة والمركز والعزب خلال 5 أشهر من خلال جهاز النظافة بمعدات وسيارات مجلس المدينة.

وأشار بأنه يتم يوميا رفع أكثر من 470 طن قمامة على مدار ال 24 ساعة مناشدا المواطنين بإلقاء القمامة في تمام الساعة الثامنة صباحا ومساء لضمان عدم تراكم القمامة بالشوارع والميادين العامة ورفعها عن طريق سيارات ومعدات جهاز النظافة وعمال الاحياء حفاظا على المظهر الحضاري والسياحي للمدينة.

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح عن مواصلة الأعمال اليومية لصيانة الكابلات وكشافات أعمدة الإنارة بالطريق الدولي والقصر عجيبة واستكمال إنارة العزب طبقا لخطة المدينة.

وأوضح بأنه يتم الردود على شكاوى المواطنين بعمل صيانة لأعمدة الإنارة بمناطق علم الروم والافراد والإمام مالك وحي الشروق وطريقي السلوم والخروبة.

محافظة مطروح رفع تجمعات القمامة تجميل مدخل المدينة استعدادا للصيف مدينة مرسى مطروح مطروح

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