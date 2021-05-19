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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يعتمد المخطط التفصيلي لـ 22 قرية بمركزي أبوتيج والقوصية

محافظ أسيوط يعتمد
محافظ أسيوط يعتمد المخطط التفصيلي لـ 22 قرية

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط  المخطط التفصيلي لـ 22 قرية بمركزي القوصية وأبوتيج والمخطط الاستراتيجي لمدينتي أبوتيج والفتح تمهيداً لإستكمال الإجراءات اللازمة واعتماده من رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" والعمل بها فوراً مشيداً بالجهود المبذولة من أعضاء و مسئولي ومهندسي الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة للانتهاء من هذه المخططات بالتعاون مع الجهات المعنية بهذا الشأن كـ (الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة ، ووزارتي التنمية المحلية والإسكان ، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ،  والإدارات الهندسية بالمراكز ، والمكاتب الاستشارية المختصة ، ومركز التخطيط العمراني لإقليم أسيوط. 


وقال محافظ أسيوط انه تم اعتماد المخطط التفصيلي لـ 18 قرية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية و لـ 4 قرى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج فضلاً عن اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي أبو تيج والفتح موضحاً أن هذه المخططات التفصيلية و الاستراتيجية جاءت تسهيلاً على المواطنين لاستصدار التراخيص المطلوبة للبناء وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة خلال السنوات القادمة وتحديد الإستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة حتى سنة الهدف عام 2027 ومنها مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية والخدمية مثل (التعليم ، الصحة ، مراكز الشباب ، قصور الثقافة) وتحدد خطوط التنظيم والسماح بإمكانية إعداد مشروعات التقاسيم ما يساهم في تحقق وتنفيذ الخطة التنموية فضلاً عن الحفاظ على الرسوم القانونية المستحقة للدولة والقضاء على البناء العشوائي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 مطالباً بالانتهاء من باقي المخططات التفصيلية في أسرع وقت ممكن ووفقاً للاشتراطات الفنية والقانونية المنظمة لذلك. 

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وأشار محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي قد تحول أمام تنفيذ ما تم اعتماده من مخططات استراتيجية وتفصيلية على أرض الواقع  بما يطابق القوانين العامة ويلائم التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأوضاع المحلية والكثافة السكانية والوضع العمراني القائم والاحتياجات الحالية والمستقبلية.
 

جاء ذلك بحضور المهندسة ايمان علي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة وبمشاركة كل من (المهندسة رحاب أحمد ، والمهندسة ايمان عبدالرحيم ، والمهندسة زينب محمود ، والمهندسة سميرة مصطفى ، والمهندسة آمال صدقي ، وجابر رمضان ، ومحمود عبد الجليل) بالإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة. 


كان المجلس التنفيذي للمحافظة قد وافق ـ خلال جلسته الأخيرة ـ على اعتماد المخططات التفصيلية لـ 22 قرية بمركزي القوصية وأبوتيج تمهيداً لاستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة حيالها وذلك في إطار خطة الدولة على القضاء على العشوائيات وإنشاء مناطق مخططة ومقسمة وفقاً للاشتراطات البنائية الجديدة.

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