تزويد مستشفيي الصدر والحميات في كفر الشيخ بـ خزانات أكسجين.. صور

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ،اليوم، تركيب تانك بسعة 11 ألف لتر ويحتوي على عدد «2 مبخر» سعتهما ( 120 متر مكعب في الساعة - 240 متر مكعب في الساعة ) في مستشفى حميات كفرالشيخ و كذلك في مستشفى صدر كفرالشيخ، وذلك حرصا من وزارة الصحة على الارتقاء بالخدمة الطبية داخل مستشفيات وزارة الصحة.

وقالت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه تم بالفعل تركيب القاعدة الخرسانية تمهيداً لتركيب خزانات بعدد من المستشفيات الأخرى مثل كفرالشيخ العام و دسوق العام و حميات دسوق و سيدي سالم المركزي و سيدي غازي المركزي وفى انتظار توريد الخزانات لتركيبها على الفور ، وذلك لضمان استمرار توافر الأكسجين على مدار 24 ساعة.

وقدمت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الشكر علي مجهود الإدارة الهندسية بمديرية الصحة لحرصها الدائم على الصيانة الدورية والمستمرة للأجهزة الطبية وشبكات وتانكات الأكسجين بالمستشفيات وتحركها على الفور حال حدوث أى مشكلة.

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