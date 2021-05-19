وفاة راكبة في مطار القاهرة أثناء إنهاء إجراءات سفرها

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم الاربعاء ، وفاة راكبة يمنية الجنسية ، وذلك قبل استكمال انهاء اجراءات سفرها الي اليمن ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ونقل الجثمان من المطار إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وتجهيزه للدفن.

قالت مصادر مطلعة بمبني الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم ، إنه أثناء انهاء اجراءات سفر ركاب الطائرة اليمنية ، رحلة رقم 609 ، فوجئ الركاب والعاملين بتعب وسقوط الراكبة "سيده ح ن" 51 عاما يمنيه الجنسية ، تم استدعاء طبيب الحجر الصحي ، الذي قام بتوقيع الكشف الطبي علي الراكبة ، وذلك تحت اشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي ، وتبين انها فارقت الحياة .

تم نقل جثمانها بمعرفة مؤمن عادل مصطفي ، مشرف إسعاف المطار إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار وتجهيزه للدفن.