21 سفينة إجمالى الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 21 سفينة خلال عمليات التداول، هذا و شهد ميناء شرق بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 5 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتين حاويات ومغادرة 4 سفن ويتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينة حاويات وسفينتين بضائع عامه .



وأكدت موانئ بورسعيد أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.