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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط ٤ قضايا مخدرات فى حملة أمنية بالقليوبية

صدى البلد

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط (4) قضايا مخدرات .. ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة) بحوزة 4 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية" وضبط (2) قطعة سلاح أبيض وضبط متهم مطلوب ضبطه وتنفيذ (2146) حكم قضائى متنوع.  

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومتجرى المواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

قطاع الأمن العام الامن العام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

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