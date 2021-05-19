السعودية.. إطلاق بوابة إلكترونية لتسجيل بيانات المحصنين القادمين للمملكة

أطلقت المملكة العربية السعودية، بوابة إلكترونية لتسجيل اللقاحات للمسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة قبل وصولهم.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، اليوم الأربعاء، تعميما للناقلات الجوية وجميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة؛ بشأن تسجيل بيانات المسافرين المحصنين القادمين إلى البلاد من غير المواطنين والفئات المستثناة.

وقالت الهيئة، في بيانها، إن البوابة الإلكترونية تتيح تسجيل اللقاح إلكترونيا للمسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة، كما يتم تسجيل بياناتهم الخاصة بالتحصين إلكترونيا مما يسهم في تسهيل إجراءاتهم عند الوصول، وذلك لمن أتم جميع الإجراءات النظامية للقدوم للمملكة.

وأوضحت، أن البوابة من المقرر أن تسهم في ربط معلومات المسافرين مباشرة مع تطبيق "توكلنا"؛ لإنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة من كافة المنافذ الدولية للمملكة الجوية والبحرية والبرية من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.

وحددت الهيئة، بالتعاون مع الجهات المختصة، 7 شروط للتسجيل في البوابة؛ أبرزها الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة، وهي لقاح فايزر-بايونتك، ولقاح أوكسفورد-أسترازينيكا، وموديرنا، ولقاح جونسون.

ونوهت الهيئة، بأنه يشترط لشهادات اللقاح أن يتم تصديقها من الجهات الصحية الرسمية في بلاد المسافرين القادمين (وزارة الصحة أو جهة صحية مخولة)، وألا تقل المدة بين تلقي الجرعة الأخيرة (الجرعة الثانية من لقاح ذو جرعتين أو الجرعة الأولى من لقاح ذو جرعة واحدة) والمغادرة إلى المملكة عن 14 يوما.

ومن ضمن الشروط أيضا، إحضار الشهادة الأصلية عند المغادرة للمملكة، وإدخال المعلومات قبل المغادرة الى المملكة بـ 72 ساعة كحد أقصى، والإقرار بصحة المعلومات المدخلة.

وأكدت الهيئة أنه سيتم التحقق من صحة المعلومات عند إصدار كارت صعود الطائرة وفي منافذ الدخول، لافتة إلى أن عدم الالتزام بهذه الاشتراطات يجعل القادم عرضه لمنع الدخول إلى المملكة والتبعات القانونية.

واختتمت قولها بأنه لا يطلب التسجيل لمن هم أصغر من 18 عاما.