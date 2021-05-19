عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

kia

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

شعار كيا يزين برج
شعار كيا يزين برج خليفة

تعتبر السيارة كيا سيراتو هي أول سيارة بالشعار الجديد تباع في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتبعها سيارة K8 في أغسطس 2021.

 

 ووضعت الشركة استراتيجية Plan S متوسطة الأمد قيد التنفيذ لتتصدر التحول إلى السيارات الكهربائية وحلول نقل مستدامة لعملائها في المستقبل. 


أطلقت كيا اليوم الهوية والاستراتيجية والغاية الجديدة لعلامتها التجارية العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مسلطة الضوء على توجهات ورؤية شركة كيا في المستقبل. 

 

وترافق الإطلاق الإقليمي مع عرض بصري مبهر على برج خليفة في دبي  يوم 14 مايو.
 

تعمل كيا وفق رؤيتها الجديدة على إنشاء مساحات تشكل مصدر إلهامٍ لعملائها، لإتاحة وقت أكثر لهم  للقيام  بالأنشطة التي يستمتعون بها، من خلال تصاميم منتجاتها الجريئة، والتجارب المبتكرة داخل سياراتها، والخدمات الهادفة والمريحة في مختلف المراحل.

 

وفي ظل عبارتها الترويجية الجديدة الحركة التي تلهم وشعارها المحدث، ستشهد هذه النقلة توسيع كيا لتأثيرها بما يتجاوز تصنيع السيارات، ليشمل توفير حلول نقل مستدامة لعملائها.

وسيشهد التحول الإقليمي للعلامة التجارية تنفيذ كيا لاستراتيجيتها المتوسطة لطويلة الأمد “Plan S” في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. 

 

وتبرز استراتيجية “Plan S” النقلة الاستباقية والجريئة لشركة كيا من نظام أعمال مركز على سيارات محركات الاحتراق الداخلي إلى نظام يتمحور حول السيارات الكهربائية وحلول النقل المخصصة لفئات محددة.

 

ستقوم كيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بتجسيد هذه الانطلاقة الجديدة من خلال تجديد جميع منشآتها، لتعكس فلسفتها في التصميم وهويتها الجديدة، وتسعى شركة السيارات لاستكمال تحوّلها الإقليمي في عام 2023.

 

وكشفت كيا ضمن هذه المساعي عن أن سيارة الصالون سيراتو ستكون أول سيارة تباع في المنطقة حاملةً الشعار الجديد، وستتبعها سيارة K8. 

ستكون سيارة كيا EV6 في مقدمة المنصة الجديدة المخصصة للسيارات الكهربائية بالبطارية (BEV)، وتأتي ضمن استراتيجية الشركة متوسطة إلى طويلة المدى بالنسبة للسيارات الكهربائية بالبطارية والهجينة القابلة للشحن (PHEV) والهجينة (HEV) التي يتوقّع أن تشكل 40 بالمئة من إجمالي مبيعات كيا بحلول عام 2030، وتسعى الشركة للوصول إلى مبيعات تبلغ 1.6 مليون سيارة من هذه الطرازات، من بينها 880,000 سيارة كهربائية بالبطارية (BEV).

وفيما تنتقل كيا نحو عصر جديد، ستمهد الدرب لحلول النقل المستقبلية من خلال تزويد الأسواق المحلية بأسطولها من السيارات الكهربائية والسيارات المبنية على حسب الطلب، والتي يمكن تخصيصها لتلبية الاحتياجات المحددة لمختلف المستخدمين. وتجد كيا في “الحركة” أساساً لغاية علامتها الجديدة، وحقاً أساسياً من حقوق الإنسان و تسعي لنشر الوعي حول السيارات الكهربائية لتمتلك الريادة و السيطرع علي اسواق افريقيا و السرق الاوسط . 

اخبار السيارات أسعار السيارات كيا برج خليفة

موضوعات متعلقة

لو هتشتري سيارة مستعملة.. أيهما أهم موديل العربية أم عداد الكيلومترات؟.. شاهد

أسعار العيد .. مقارنة بين ارخص سيارات مستعمله في مصر .. صور

ترشيحاتنا

احترس من الإدمان| خبير يعدد مخاطر مواقع التواصل الإجتماعي والألعاب عبر الهواتف

حلم التأهل.. موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

حكم عمل سحر بوقف الحال لفتاة ؟ الإفتاء ترد

حتى لا يُصب الزيت على النار .. الكرملين يدعو فلسطين وإسرائيل لضبط النفس

صحيفة فرنسية: الرئيس السيسي يستعيد دور مصر التاريخي في القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الكاف بشأن الجماهير في السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

الصندوق الأسود هو المسئول.. التفاصيل الكاملة لأسباب تأخيرات القطارات ومتى تنتهي

قاعة أفراح تتحول إلى سرادق عزاء.. أسرة الضحايا تروي تفاصيل حادث زفة عروسين بالبحيرة.. شاهد

شوقي غريب يُحدد ثلاثي المنتخب الأولمبي من اللاعبين الكبار

حقيقة اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً لنوع العداد

بعد تصريحاته المسيئة للخليج.. وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته

تحقيق جنائي مع منظمة ترامب.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

ماذنبهم؟.. رعب الأطفال داخل المنازل في غزة.. مقاطع فيديو مؤلمة من خلف الكواليس

3 طرق مختلفة لعمل القرنبيط بالصور

طريقة مختلفة لعمل البانيه .. 7 وصفات جديدة

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

أ. د. أحمد زكى يكتب: جامعة قناة السويس أيقونة التعاون العلمى بين مصر والصين

فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

حنان محمود إبراهيم تكتب: وفاء القائد

غادة جابر تكتب: محاكم إسرائيلية تحكم لصهيون

رجب الشرنوبي يكتب: البيت «الأسود».. الراعي الرسمي للإرهاب!!!

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ