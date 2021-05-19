لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

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تعتبر السيارة كيا سيراتو هي أول سيارة بالشعار الجديد تباع في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتبعها سيارة K8 في أغسطس 2021.

ووضعت الشركة استراتيجية Plan S متوسطة الأمد قيد التنفيذ لتتصدر التحول إلى السيارات الكهربائية وحلول نقل مستدامة لعملائها في المستقبل.



أطلقت كيا اليوم الهوية والاستراتيجية والغاية الجديدة لعلامتها التجارية العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مسلطة الضوء على توجهات ورؤية شركة كيا في المستقبل.

وترافق الإطلاق الإقليمي مع عرض بصري مبهر على برج خليفة في دبي يوم 14 مايو.



تعمل كيا وفق رؤيتها الجديدة على إنشاء مساحات تشكل مصدر إلهامٍ لعملائها، لإتاحة وقت أكثر لهم للقيام بالأنشطة التي يستمتعون بها، من خلال تصاميم منتجاتها الجريئة، والتجارب المبتكرة داخل سياراتها، والخدمات الهادفة والمريحة في مختلف المراحل.

وفي ظل عبارتها الترويجية الجديدة الحركة التي تلهم وشعارها المحدث، ستشهد هذه النقلة توسيع كيا لتأثيرها بما يتجاوز تصنيع السيارات، ليشمل توفير حلول نقل مستدامة لعملائها.

وسيشهد التحول الإقليمي للعلامة التجارية تنفيذ كيا لاستراتيجيتها المتوسطة لطويلة الأمد “Plan S” في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتبرز استراتيجية “Plan S” النقلة الاستباقية والجريئة لشركة كيا من نظام أعمال مركز على سيارات محركات الاحتراق الداخلي إلى نظام يتمحور حول السيارات الكهربائية وحلول النقل المخصصة لفئات محددة.

ستقوم كيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بتجسيد هذه الانطلاقة الجديدة من خلال تجديد جميع منشآتها، لتعكس فلسفتها في التصميم وهويتها الجديدة، وتسعى شركة السيارات لاستكمال تحوّلها الإقليمي في عام 2023.

وكشفت كيا ضمن هذه المساعي عن أن سيارة الصالون سيراتو ستكون أول سيارة تباع في المنطقة حاملةً الشعار الجديد، وستتبعها سيارة K8.

ستكون سيارة كيا EV6 في مقدمة المنصة الجديدة المخصصة للسيارات الكهربائية بالبطارية (BEV)، وتأتي ضمن استراتيجية الشركة متوسطة إلى طويلة المدى بالنسبة للسيارات الكهربائية بالبطارية والهجينة القابلة للشحن (PHEV) والهجينة (HEV) التي يتوقّع أن تشكل 40 بالمئة من إجمالي مبيعات كيا بحلول عام 2030، وتسعى الشركة للوصول إلى مبيعات تبلغ 1.6 مليون سيارة من هذه الطرازات، من بينها 880,000 سيارة كهربائية بالبطارية (BEV).

وفيما تنتقل كيا نحو عصر جديد، ستمهد الدرب لحلول النقل المستقبلية من خلال تزويد الأسواق المحلية بأسطولها من السيارات الكهربائية والسيارات المبنية على حسب الطلب، والتي يمكن تخصيصها لتلبية الاحتياجات المحددة لمختلف المستخدمين. وتجد كيا في “الحركة” أساساً لغاية علامتها الجديدة، وحقاً أساسياً من حقوق الإنسان و تسعي لنشر الوعي حول السيارات الكهربائية لتمتلك الريادة و السيطرع علي اسواق افريقيا و السرق الاوسط .