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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حتى لا يُصب الزيت على النار .. الكرملين يدعو فلسطين وإسرائيل لضبط النفس

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

أعلن قصر الرئاسة الروسي - الكرملين - ، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستبذل جهودًا من أجل تسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

 

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا ستقترح إجراء مفاوضات بين إسرائيل وفلسطين للوصول إلى تسوية بشأن الصراع القائم بين الطرفين، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

 

وأضاف: "انتم على دراية بالمبادرات المجدية التي يتخذها الجانب الروسي، ونعرض بلدنا لتكون مكانًا لاتصالات مباشرة في المستقبل".

 

وتابع: "ندعو طرفي الصراع إلى ضبط النفس في تصريحاتهم وردود أفعالهم حتى لا يُصب الزيت على النار".

 

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الفلسطينيين استغلوا قضية الانتخابات وصعدوا في حي الشيخ جراح، مدعيًا أن إسرائيل لم تبدأ التصعيد.

 

وقال نتنياهو في كلمة له اليوم الأربعاء، إن أكثر من 4 آلاف صاروخ أطلقتها حركتا حماس والجهاد من غزة، مضيفا أن إسرائيل تواجه "جماعة إرهابية ومتطرفة" على حد زعمه.

 

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