عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلم التأهل.. موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفا على نظيره بيرنلي، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة رقم 37 من الدوري الإنجليزي.

حلم التأهل.. موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر، أن تقام المباراة في تمام التاسعة والربع مساءً، على ملعب تيرف مور، وستذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 63 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف ليستر سيتي صاحب المركز الرابع.

ويدخل ليفربول، المباراة بحافز كبير مع إدراكه أن الهزيمة ستطيح بآماله في المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

ليفربول يسعى لدخول المربع الذهبي أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

يوفنتوس في مهمة إنقاذ موسمه أمام أتالانتا في نهائي كأس إيطاليا

وعاد أليكس أوكسليد-تشامبرلين إلى التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة بيرنلي بعد غيابه عن المباراتين الأخيرتين ضد مانشستر يونايتد وويست بروميتش لظروف مرضه.

كذلك قد تشهد مباراة اليوم عودة جيمس ميلنر إلى قائمة الريدز، فيما تأكد غياب نابي كيتا.

وعن جاهزية اللاعبين المصابين، قال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: "ميلنر سيتدرب مع الفريق اليوم، ولكن هل سيكون جاهزًا لدخول قائمة المباراة؟ سنرى أوكسليد-تشامبرلين استأنف التدريب وسيكون معنا غدًا، وبالنسبة لنابي كيتا، فهو لم يتدرب مع الفريق، وبالتالي لن يدخل القائمة".

في ذات السياق، سيستمر غياب ديوجو عن صفوف الريدز في مباراة الغد أيضًا، ولكنه قد يلحق بمباراة الجولة الأخيرة ضد كريستال بالاس. وكانت الفحوصات الأولية التي أجراها المهاجم البرتغالي قد أشارت إلى غياب جوتا حتى نهاية الموسم، ولكن اتضح بعد ذلك وجود أمل في لحاقه بمباراة الأحد القادم بعد إجراء المزيد من الفحوصات.

وعن إصابة جوتا، قال مدرب ليفربول: "عندما قل التورم، أجرى فحوصات أخرى وكانت النتيجة أفضل من الفحوصات الأولية. الآن هناك احتمالية ضئيلة للحاقه بمباراة الأحد، وهذا سيتوقف على تطور حالته. الجيد في الأمر لديوجو ومنتخب البرتغال أنه لم يعد يواجه خطر الغياب عن اليورو".

على الجانب الآخر، تحدث المدرب شون دايش بدوره في مؤتمره الصحفي عن إصابات بيرنلي وقال: "الصورة لا تزال ضبابية بعض الشيء بالنسبة لنيك بوب. ديل ستيفينز وفيل باردسلي خضعا لعمليتين وسيغيبان عن المباراة، وسيستمر غياب كيفين لونج وروبي برادي أيضًا".

ليفربول الدوري الإنجليزي أخبار محمد صلاح محمد صلاح بيرنلي

ترشيحاتنا

احترس من الإدمان| خبير يعدد مخاطر مواقع التواصل الإجتماعي والألعاب عبر الهواتف

حلم التأهل.. موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

حكم عمل سحر بوقف الحال لفتاة ؟ الإفتاء ترد

حتى لا يُصب الزيت على النار .. الكرملين يدعو فلسطين وإسرائيل لضبط النفس

صحيفة فرنسية: الرئيس السيسي يستعيد دور مصر التاريخي في القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

قرار عاجل من الكاف بشأن الجماهير في السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

الصندوق الأسود هو المسئول.. التفاصيل الكاملة لأسباب تأخيرات القطارات ومتى تنتهي

قاعة أفراح تتحول إلى سرادق عزاء.. أسرة الضحايا تروي تفاصيل حادث زفة عروسين بالبحيرة.. شاهد

شوقي غريب يُحدد ثلاثي المنتخب الأولمبي من اللاعبين الكبار

حقيقة اختلاف أسعار شرائح الكهرباء وفقاً لنوع العداد

بعد تصريحاته المسيئة للخليج.. وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته

تحقيق جنائي مع منظمة ترامب.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

ماذنبهم؟.. رعب الأطفال داخل المنازل في غزة.. مقاطع فيديو مؤلمة من خلف الكواليس

3 طرق مختلفة لعمل القرنبيط بالصور

طريقة مختلفة لعمل البانيه .. 7 وصفات جديدة

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

أ. د. أحمد زكى يكتب: جامعة قناة السويس أيقونة التعاون العلمى بين مصر والصين

فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

حنان محمود إبراهيم تكتب: وفاء القائد

غادة جابر تكتب: محاكم إسرائيلية تحكم لصهيون

رجب الشرنوبي يكتب: البيت «الأسود».. الراعي الرسمي للإرهاب!!!

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ