يحل فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، ضيفا على نظيره بيرنلي، اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة رقم 37 من الدوري الإنجليزي.

حلم التأهل.. موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر، أن تقام المباراة في تمام التاسعة والربع مساءً، على ملعب تيرف مور، وستذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 63 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف ليستر سيتي صاحب المركز الرابع.

ويدخل ليفربول، المباراة بحافز كبير مع إدراكه أن الهزيمة ستطيح بآماله في المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

وعاد أليكس أوكسليد-تشامبرلين إلى التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة بيرنلي بعد غيابه عن المباراتين الأخيرتين ضد مانشستر يونايتد وويست بروميتش لظروف مرضه.

كذلك قد تشهد مباراة اليوم عودة جيمس ميلنر إلى قائمة الريدز، فيما تأكد غياب نابي كيتا.

وعن جاهزية اللاعبين المصابين، قال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم: "ميلنر سيتدرب مع الفريق اليوم، ولكن هل سيكون جاهزًا لدخول قائمة المباراة؟ سنرى أوكسليد-تشامبرلين استأنف التدريب وسيكون معنا غدًا، وبالنسبة لنابي كيتا، فهو لم يتدرب مع الفريق، وبالتالي لن يدخل القائمة".

في ذات السياق، سيستمر غياب ديوجو عن صفوف الريدز في مباراة الغد أيضًا، ولكنه قد يلحق بمباراة الجولة الأخيرة ضد كريستال بالاس. وكانت الفحوصات الأولية التي أجراها المهاجم البرتغالي قد أشارت إلى غياب جوتا حتى نهاية الموسم، ولكن اتضح بعد ذلك وجود أمل في لحاقه بمباراة الأحد القادم بعد إجراء المزيد من الفحوصات.

وعن إصابة جوتا، قال مدرب ليفربول: "عندما قل التورم، أجرى فحوصات أخرى وكانت النتيجة أفضل من الفحوصات الأولية. الآن هناك احتمالية ضئيلة للحاقه بمباراة الأحد، وهذا سيتوقف على تطور حالته. الجيد في الأمر لديوجو ومنتخب البرتغال أنه لم يعد يواجه خطر الغياب عن اليورو".

على الجانب الآخر، تحدث المدرب شون دايش بدوره في مؤتمره الصحفي عن إصابات بيرنلي وقال: "الصورة لا تزال ضبابية بعض الشيء بالنسبة لنيك بوب. ديل ستيفينز وفيل باردسلي خضعا لعمليتين وسيغيبان عن المباراة، وسيستمر غياب كيفين لونج وروبي برادي أيضًا".