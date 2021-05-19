الإمارات تسجل 1348 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بعد إجراء 249,847 فحصا جديدا خلال الـ 24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، رصدت الوزارة 1,348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات 550,029 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 1,639 حالة.

وتعافى 1,316 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 530,085 حالة.