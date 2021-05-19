إنسان جميل وممثل عظيم.. أحمد سعد يوجه رسالة لـ سيد رجب

في أحدث ظهور

نشر الفنان أحمد سعد صورة جديدة له مع الفنان سيد رجب وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق أحمد سعد علي الصورة قائلا: "إنسان جميل وممثل عظيم وأنا بحبك جدا".

يذكر أن هنأ الفنان أحمد سعد شقيقه الفنان عمرو سعد بنجاح مسلسله “ ملوك الجدعنة ” الذى عرض فى رمضان الماضى، ونشر عدة صور معه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق أحمد سعد قائلا: “ألف مبروك علي النجاح الساحق وكل حاجه.. بس أنا ليه أكمل حياتي مع سرية.. عمرو سعد وحشني قوووي”.

“ملوك الجدعنة” بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى، ويظهر خلال العمل مجموعة من ضيوف الشرف، وسيكون وجودهما بمثابة مفاجأة للجميع، خاصة أن العمل يدور في إطار تشويقي، كما يظهر الفنان يوسف شعبان، وهو يعتبر من آخر الأعمال التي قدمها قبل وفاته.



تدور أحداث ملوك الجدعنة حول سرية وسفينة “مصطفى شعبان وعمرو سعد” الذين يعملان فى التجارة وتربطهما صداقة قوية، ويواجهان صعابًا ومشكلات كبيرة مع عدو لهما يحاول أن يسيطر عليهما ويتحكم فيهما، والعمل من تأليف عبير سليمان بمشاركة ورشة للكتابة وإخراج أحمد خالد موسى.