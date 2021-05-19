مواصفات فورد F-150 2021 الجديدة في السعودية .. صور

ford f-150

طرحت مؤخرا شركة فورد عملاق صناعة السيارات الأمريكية السيارة فورد F-150 2021 و قد حافظت على تصميمها الأيقوني مع تحديثات جعلت مظهرها حاداً وعصرياً، كما تستخدم هيكل من الدرجة العسكرية، ومصابيح ليد أمامية رأسية جديدة، وشبك جديد بالكامل، مع غطاء محرك منتفخ من الجوانب، ومصدات مستديرة، وجنوط ألومنيوم 20 بوصة .

تستمد السيارة فورد F-150 2021 قوتها من محرك إيكوبوست سعة 3500 سي سي 6 سلندر بقوة 375 حصان وعزم 470 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 10 سرعات،و تستهلك لتر بنزين لكل 10.1 كيلومتر و تبلغ سعة خزان الوقود 136 لتر.

حصلت مقصورة فورد F-150 2021 على تغييرات كبيرة جعلتها أكثر فخامة، مع مقاعد جلد مدفأة ومبردة، كما يدعم مقعدي السائق والراكب التعديل في 10 وضعيات، مع فتحة سقف بلوحين، وتتوفر شاشة معلومات وترفيه 12 بوصة وعدادات رقمية بشاشة كبيرة.

كما تتوفر تقنيات عديدة بينها كاميرا 360 درجة ومستشعرات وكاميرا رؤية خلفية وعتبات جانبية تنفتح آلياً، مع دعم التشغيل بالبصمة وعن بعد ومثبت سرعة ذكي وتحذير من الاصطدام يدعم الفرملة، ومساعد ركن نشط مع البقاء في المسار.

و نشرت شركة فورد الامريكية مقطع فيديو كشفت من خلاله عن موعد إطلاق النسخة الكهربائية العملاقة LIGHTNING F-150 و التي تعد واحدة من أقوى إصدارات الشركة والتي تعتمد على التقنية الكهربائية الجديدة يوم 19 مايو الجاري ليكون هو الموعد الرسمي للكشف عن هذا الإصدار.