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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير اقتصادى : مصر أقل الدولة تضررا من أزمة كورونا لمرونة اقتصادها

اقتصاد
اقتصاد

قال الدكتور أحمد سمير زكريا ، المستشار بمركز مصر للدراسات الاقتصادية،  إن مصر  انتهجت منذ عام 2016 خطوات قوية للغاية فى إصلاح الهيكل الاقتصادى والمالى، وكانت البداية فى تحرير سعر الجنيه أمام الدولار والتى وضعت قيمة عادلة للجنيه المصرى وجذب المستثمرين بشكل كبير.


وأوضح " سمير" ، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن مصر قامت بتغيير وتعديل فى العديد من القوانين التى تشجع الاستثمار فى هذه المرحلة بالإضافة لخطوات اقتصادية اصلاحية على القطاع المالى والنقدى ساهمت فى زيادة الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى وساهمت فى جذب شريحة كبيرة من المستثمرين أدت لمرونة كبيرة فى اقتصادها.


وأشار إلى أن مصر كانت أقل الدولة تضررا من أزمة كورونا نظرا لوجود مرونة فى اقتصادها وسياسات اقتصادية على المستوى المالى والنقدى ودعم البنك المركزى فى دعم القطاعات الأكثر تضررا من السياحة، الطيران والتى أدت لتقليل تأثير جائحة كورونا،  وتحقيق معدلات نمو اقتصاد كبرى وانخفاض معدلات البطالة والتى تعد مؤشرات قوية للغاية وبرامج رئاسية عديدة. 
 

وتابع أن مصر حققت معدل نمو 3.2% وارتفاعه إلى 3.8% والذى يشير بدوره لقوة وتماسك الاقتصاد المصرى وقوة الخطط الاقتصادية التى انتهجتها مصر ،  لافتا إلى أن مصر قدمت نموذجا لخطة الإصلاح الاقصادى واستفادة مصر من الخبرات والأوروبية وأصبحت الأرض خصبة نتيجة الإصلاح الاقتصادى والتى هى الأساس الأولى  و الذى يعتمد عليه المستثمر فى المقام الأول .
 

الإصلاح الاقتصادى معدل نمو اقتصادي أزمة اقتصادية أبناء مصر

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