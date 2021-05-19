إصابة شقيقين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ومعاكسة فتاة بقليوب

أصيب شقيقان في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ومعاكسة فتاة بقرية زاوية النجار بمركز قليوب بمحافظة القليوبية تم ضبط طرفي المشاجرة وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز قليوب يفيد بتلقيه بلاغا بوجود مشاجرة بقرية زاوية النجار بدائرة المركز.



جرى إخطار اللواء فخر الدين عربي مدير أمن القليوبية وبالانتقال والفحص تبين المشاجرة بين طرف أول "علاء ج.ا" 20 سنة مبيض محارة ومقيم بمنطقة زاوية النجار بدائرة المركز مصاب برش خرطوش بالقدم و"صلاح ج. ا" 26 سنة مبيض محارة "شقيقه" مصاب بجرح قطعي بالوجه طرف ثاني "إبراهيم م .ع" 39 سنة عاطل ومقيم بذات الناحية.



وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة وقيام الأول بمعاكسة نجلة الثالث حدثت مشادة بينهم تطورت لمشاجرة قام على أثرها الثالث بالتعدي على الأول والثاني بسلاح ناري فرد خرطوش تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم وبمواجهتهم تبادل الاتهامات فيما بينهم.. حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



من ناحية أخرى لقي 3 أطفال مصرعهم في حادث حريق شقة، بقرية عرب العيايدة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية ، حيث طالتهم النيران أثناء لهوهم بـ الكبريت فى حجرة النوم بشقة جدتهم، بعد أن اشتعلت النيران في الفرش ودولاب الملابس.



جرى نقل الجثث لمستشفى السلام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لمناظرة الجثث والتصريح بالدفن وندب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وبيان أسبابه كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة الخانكه بلاغا بإشتعال حريق فى إحدى الشقق بقرية عرب العيايدة دائرة المركز ووفاة 3 أطفال.

وتم اخطار اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية بالحادث وعلى الفور انتقل العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وتبين أن حريقا شب فى إحدى الشقق بقرية عرب العيايدة ملك " ك س " 45 سنة ربة منزل ما أسفر عن وفاة الأطفال " ر س " 7 سنوات وشقيقتها " ج " 5 سنوات ونجل خالهما " ي س " 7 سنوات أحفاد مالكة الشقة.



وتبين أن الأطفال كانوا فى زيارة جدتهم صاحبة الشقة ودخلوا حجرة النوم للعب وأثناء ذلك أشعل أحدهم الكبريت فأمسكت النيران بفرش الحجرة ودولاب الملابس ما تسبب في تفحم الدولاب وإصابة الأطفال الثلاثة بحروق شديدة وصلت نسبتها 70 %، حيث لقوا مصرعهم جميعاً.



وبسؤال صاحبة الشقة قالت: إن الأطفال كانوا في زيارة لها وإنها غفلت عنهم قليلا لتفاجأ باشتعال النيران، ولم تستطع نجدتهم حتى فارقوا الحياة جميعا.