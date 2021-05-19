مصرع شاب داخل بئر مياه بمزرعة في الشرقية

لقى شاب مصرعه غرقا داخل بئر مياه بأحد المزارع وتم استخراج الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى بلبيس والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة وجاري تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة بلبيس يفيد وجود جثة داخل بئر مياة بمزرعة بطريق بلبيس الأوسطى.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات الأولية العثور على جثة "ممتاز ع " 32 سنه مقيم محافظة الدقهلية، غريق داخل بئر بالمزرعة، وتبين أنه أثناء قيام الشاب بالاغتسال بمياه البئر سقط داخله، وتم إخطار نيابة المركز والتى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وتحرير محضر بالواقعة.

وعلي جانب أخر فقد أصدرت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل حكمها بالسجن سنتين لـ 4 متهمين بالإنضمام الي جماعة الإخوان الإرهابية بدائرة مركز بلبيس وكذلك مشاركتهم فى عقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية،إخطارا بضبط "عبد الوهاب م" و"عبد الرحمن م " و"أحمد ع " و"عادل ب" مقيمين دائرة مركز بلبيس علي خلقية إتهامهم بالإنضمام الي جماعة الإخوان الإرهابية وعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة.

تم التحفظ علي المتهمين و وتحرر لهم 1156 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس لسنة 2021، بالعرض على نيابة جنوب الشرقية،قررت إحالتهم إلى محكمة جنح الإرهاب والتى أصدرت حكمها المتقدم.