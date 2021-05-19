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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: مبادرة مصر لإعمار غزة أكبر دعم عربي منذ عام 1948

محمود عادل شعلان،
محمود عادل شعلان، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة

أعرب محمود عادل شعلان، عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، عن سعادته البالغة بموقف القيادة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وإعلان الرئيس السيسي عن تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة، فضلًا عن مشاركة الشركات المصرية في عمليات الإعمار.

وقال النائب محمود شعلان، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه المبادرة ليست بجديدة على مصر تجاه القضية الفلسطينية، فالدور المصري معروف منذ القدم، وثابت تاريخيًا، لافتًا إلى أن هذه المبادرة المصرية تعتبر بمثابة أكبر دعم مالي عربي قُدم لقطاع غزة منذ عام 1948.

وأوضح شعلان، أن ما يقوم به الرئيس السيسي منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في إحداث نوع من التهدئة وحقن دماء أبناء الشعب الفلسطيني، دليل قوي على قيادة وريادة مصر للمنطقة العربية، ومؤكدة على أن مصر دائما في المقدمة.

وتابع شعلان، أن مصر قدمت عشرات الآلاف من الشهداء من أجل القضية الفلسطينية على مدى الصراع العربي الإسرائيلي، وهي لم ولن تترك حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

الرئيس السيسي القضية الفلسطينية اعادة اعمار غزة قطاع غزة العدوان الإسرائيلي

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