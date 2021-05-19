أحمد موسى يعلق على صورة هنا الزاهد برفقة قائد إحدى الطائرات

علق الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر صدى البلد، علي صور الفنانة هنا الزاهد بجوار كابتن طائرة.

وكتب موسي عبر فيس بوك: “ مفاجأة : صورة هنا الزاهد داخل كابينة الطائرة في تنزانيا”.

أبلغني الوزير محمد منار وزير الطيران ، أن الصور المنشورة للفنانة هنا الزاهد داخل كابينة الطائرة ليست في مصر، ولكنها في تنزانيا .. وكانت الفنانة هنا الزاهد قد نشرت صورتها داخل الطائرة وهي في قمرة القيادة.

علم صدى البلد أن المكان التي التقطت فيه هنا الزاهد الصورة في كابينة الطائرة كان في دولة تنزانيا.

ويعد هذا الأمر هناك طبيعيا وغير مسبب لأي مشاكل ؛ حيث إن الطائرة تعد خاصة بالطيران التنزاني ويتواجد مكانا للراكب بجانب قائد الطائرة وكابينة الطائرة مفتوحة للركاب لذلك حرصت هنا على التقاط الصورة في كابينة الطائرة.