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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طارق الشناوي عن أفلام عيد الفطر : بقايا أفلام وعرضت في توقيت سيئ

افلام عيد الفطر المبارك
افلام عيد الفطر المبارك

أكد الناقد طارق الشناوى أن الأفلام السينمائية التى نافست خلال موسم عيد الفطر المبارك، عرضت فى توقيت سيئ نظراً إلى إلغاء عدد من الحفلات الهامة يصل عددها إلى 3 حفلات  بسبب قرار الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا. 

 

وتابع الناقد طارق الشناوى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الأفلام التى عرضت خلال موسم عيد الفطر المبارك يمكن وصفها ببقايا الأفلام، لأن الأعمال الهامة لم يتم طرحها. 

 

واستكمل طارق الشناوى أن صناع الأفلام السينمائية التى عرضت خلال موسم عيد الفطر أقدموا على تلك الخطوة بسبب وجود العديد من دور العرض مما يجعل هناك فرص لتلك الأفلام فى تحقيق إيرادات، مؤكداً أن المستوى الفني للأعمال ضعيف.

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وكان حسم الفنان رامز جلال المنافسة مع الأعمال السينمائية الأخرى التى عرضت خلال موسم عيد الفطر، وذلك بعد أن تمكن من الحصول على المركز الأول من حيث الإيرادات.

 

وقد تمكن فيلم أحمد نوتردام من تحقيق 9 ملايين و800 ألف جنيه فى 6 أيام ، بينما حقق فيلم ديدو الذى احتل المركز الثانى 6 ملايين و600 ألف جنيه، إما فيلم ثانية واحدة والذى احتل المركز الثالث فقد حقق مليون و800 ألف جنيه بفارق كبير عن الأعمال الأخرى.

انتشار فيروس كورونا عيد الفطر المبارك فيلم ثانية واحدة ثانية واحدة فيلم ديدو الناقد طارق الشناوى طارق الشناوى الفنان رامز جلال

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