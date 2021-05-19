العثور على جثة رضيع بجوار مقابر البيطار في الإسكندرية

عثر المواطنون على ‏جثة رضيع حديث الولادة ملفوف في قطعه قماش، بطريق ميناء الدخيلة غرب الإسكندرية، بحوار مقابر البيطاش المجاورة لفرع لشركة الكهرباء، واستغاث المارة بمسئولي حي العجمي القريب من الواقعة.

وأبلغ حي العجمي برئاسة السيد موسى، قسم شرطة الدخيلة، بالعثور على جثة رضيع حديث الولادة بجوار مقابر البيطاش لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وعلى الفور توجهت قوة من مباحث قسم شرطة الدخيلة لمكان البلاغ، وتبين وجود جثة لرضيع حديث الولادة ملقى بجوار المقابر.

واستمع ضباط المباحث لأقوال عدد من الأشخاص حول الواقعة، ومعاينة المكان وعما إذا كانت هناك كاميرات بفرع شركة الكهرباء أى قريبة من مكان الواقعة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ اللازم.