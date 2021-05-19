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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

نهي أباظة تكتب: ع النوتة.. ومش مظبوطة

صدى البلد

فيها حاجة مش مظبوطة.. طبخة بايظة.. ضحكة صايصة..عقده وأخرها مربوطة

الكدمة جلطة مجلوطة.. والوش متغطي بفوطة.. حتي الطعم فيها متغير.. تسبيكة وناقصها الأوطة

فيها حاجة مش مظبوطة..

فيه عقل ماشاالله عليه ..بس تملي ناقصة حتة...فيها شكل لا يعلي عليه ...بس بتجري عليه العتة..

والمشي عل سنجة عشره ولو ع حيط ...والابره بنشوفها دايما مش في الخيط ...

واللي يعمر فيها يدمر ..يخرب بيت..

فيها حاجة مش مظبوطة..

فيها أمل بس كداب .. فيها مفتاح من غير الباب 

و بطولة معاها رجولة ..بس السكة ساعات مقفولة .. وسرك دايما مش ف بير.. يطلع بره بالفواتير..

ماضي وحاضر بتخبيه.. لغز ودايما عايش فيه..

فيها حاجة مش مظبوطة..

. فيها يوم ملوش ملامح ..بس ف الآخر بنتسامح .. والساعة محتالة ..واقفة وشغالة.. كل دقايق فيها بحاله ...محسوبة بالمتر ...والحرارة ترمومتر...

والدقه معاها شغال النبض .. وفيها برضه وقف النبض ..

مولد وانفض.. صاحبه يا عيني عليه اتخض.. واللى اتصد ساعات يترد 

فيها حاجة مش مظبوطة

فيها رغيفك  دايما مقسوم.. بس القسمة مش بتدوم

والحق مضروب في اتنين ..بس القسمة مش لاتنين...

اتنين والحب كلام ..والقلب مضروب بسهام ....والحرب ساعات بييجي بعد ما نبدأ بالسلام..

ملهاش اصل .....والل اتعلم مهما اتعلم ..ملهوش فصل ....

فيها حاجة مش مظبوطة

فيهاالل ملهوش كلمه ..ليه شخصيه.....واللي دماغه شغاله .يصلح حنفيه ..... وحصان اخره حمار ...ودكتور زي الجزار...واللي يزود فيها السكر ..هو الل يخليها مرار ...دمعه بفازلين ...حتي النفس طالع نازل ..بس محتاج اكسجين

فيها حاجة مش مظبوطة

فيها عمارة ناقصة دور ,,,فيها نطحة مش من تور..

والل بيعطل ماشي علي رجله ..مش شغال بالمتور..

الصبر نفذ رصيد ..والهاي كوبي معمول ع الإيد

والنصر معاه هزيمة.. والنار جوه البنزينه.. 

والهادي يشعللها بكلمة.. والمجنون عقله يمشينا..

فيها حاجة مش مظبوطة

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