الأهلي يوجه رسالة ساخرة لـ جونيور أجاي قبل مران اليوم

وجه النادي الأهلي رسالة ساخرة لجونيو أجاي نجم الفريق قبل أن يبدأ مران اليوم استعدادا لمواجهة صن داونز.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” صورة لأجاي ويبدو عليه الحزن.

وعلقت.. “هكذا يكون اللاعب عندما يستيقظ مبكرا لإجراء مسحة طبية”.

تخضع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمسحة طبية غدا الخميس؛ استعدادا لمباراة صن داونز المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في إياب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.



ويخضع لاعبو الأهلي والجهاز الفني وجميع أفراد البعثة لمسحة طبية، وفقا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية في مسابقة دوري أبطال إفريقيا؛ للكشف عن فيروس كورونا.



وأدى الأهلي مرانه الأول في جنوب إفريقيا أمس على أحد ملاعب جامعة بريتوريا، وركز خلاله الجهاز الفني على التخلص من حالتي الإجهاد العضلي والذهني؛ بسبب ضغط المباريات في الفترة الأخيرة.



وحرص موسيماني على عقد محاضرة نظرية قبل مران الأهلي أمس أكد خلالها أن الفريق ظهر بصورة جيدة في مباراة صن داونز بالقاهرة، وأن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، وعليهم أن يكملوا مسيرتهم بإصرار وعزيمة قوية، خاصة في مباراة العودة يوم السبت المقبل.