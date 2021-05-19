ذات أولوية متقدمة .. المنزلاوى يشيد بالمبادرة المصرية لإعمار قطاع غزة

قال المهندس محمد المنزلاوي، عضو جمعية رجال الاعمال المصريين ، إن دعم مصر لـ القضية الفلسطينية في مختلف المواقف والمحافل الدولية ، خير دليل علي أن القضية الفلسطينية ذات أولوية متقدمة فى أجندتها السياسية وجزء من ثوابت أمنها القومي.

وأشاد «المنزلاوي»، في بيان له ، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجهاته بقيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار، فضلا عن تقديم الدعم والمساندة للأخوة الأشقاء من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطينى.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة باريس هامة جداً علي مستوي دعم جهود التنمية في مصر، وكذلك علي المستويين التعاون الاقتصادي والسياسي.

وثمن «المنزلاوي»، حرص الرئيس في استغلال مشاركته في كل من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية والمشاركة في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في تسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لقوات الاحتلال للأراضي الفلسطينية ، وأهمية تضافر الجهود لاعادة الإعمار بجانب خدمة التنمية في مصر وافريقيا.