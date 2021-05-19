الأمم المتحدة تدعو لجمع الأموال والمساعدات لدعم الفلسطينيين في غزة

دعا منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ لدى الأمم المتحدة، مارك لوكوك، الجهات المانحة الدولية إلى تقديم أموال لدعم الشعب الفلسطيني في غزة، حيث دفع القصف الإسرائيلي إلى نزوح أكثر من 58 ألف شخص وإلحاق أضرار بالبنية التحتية الأساسية.



وأوضح لوكوك - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإسبانية - أن الأمم المتحدة تأمل في سحب 14 مليون دولار من صندوق المساعدات الإنسانية من أجل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تعزيز استجابتها، وتشجيع المانحين على تسريع وتيرة مساهماتهم في هذا الصدد.