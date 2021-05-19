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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة طبية مجانية من روتاري لأهالي واحة سيوة

اجتماع مديرية الصحة
اجتماع مديرية الصحة


ينظم نادى روتاري مريوط بالتعاون مع كلية الطب جامعة الإسكندرية القافلة الطبية المجانية السنوية لأهالي واحة سيوة في الفترة من 1 وحتى 4 يونيو القادم، باسم الدكتور محمد عبد الجواد الطبية الاجتماعية.
 

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وتضم القافلة عدداً من التخصصات (جراحة – رمد –مسالك – جراحة عظام – أنف وأذن - جراحة مخ وأعصاب).

ووجه محافظ مطروح بضرورة الإعلان عن القافلة بالصفحة الرسمية للمحافظة، وإذاعة مطروح المحلية، ووسائل الإعلام لتعريف المواطنين بها لتحقيق الاستفادة وتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي سيوة. مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة وأداء عملها على أكمل وجه، مع تذليل أي عقبات بالتنسيق مع مركز ومدينة سيوة ومديرية الصحة بالمحافظة.

وأشاد محافظ مطروح بالدور الذي تقوم به الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بالعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم والوصول بالخدمات الاجتماعية والطبية لجميع المناطق التي تحتاج إلى مزيد من الخدمات الصحية.

من ناحية أخرى عقد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح بحضور الدكتور محمد علي وكيل المديرية اجتماع مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ومديري الإدارات الفنية بالمديرية.

حيث تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل اليومية والإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا كوفيد ١٩ بجميع مراكز تقديم الخدمة الطبية ومناقشة خطة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا ومراجعة المخزون الإستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية ومراجعة أرصدة الأكسجين لتغطية كافة الأقسام الطبية بالمستشفيات ومتابعة الاستهلاك اليومي.

كما أكد على أهمية منظومة العلاج علي نفقة الدولة وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بها والتشديد على إتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية ومراعاة معايير الجودة ومكافحة العدوي وتكثيف جلسات العلاج الطبيعي وأيضا متابعة الأمصال وفصائل الدم المختلفة والكيماويات ومتابعة الفرق الطبية لحالات العزل المنزلي.

وفي نهاية الاجتماع أكد الدكتور البلتاجي علي مراعاة البعد النفسي لمريض الكورونا وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضي.

محافظة مطروح قافلة طبية شاملة واحة سيوة اجراءات احترازية إجراءات مواجهة كورونا

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