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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مولر وهوميلز يعودان لقائمة ألمانيا في يورو 2020

مولر
مولر

أعلن يواكيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا، قائمة منتخب بلاده استعدادا لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وشهدت القائمة اسم توماس مولر، نجم بايرن ميونخ،  لأول مرة في قائمة المانشافت منذ 2018، بالإضافة إلى ماتس هوميلز، مدافع بوروسيا دورتموند.

ويفتقد المنتخب الألماني لمارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة، عن المشاركة في البطولة بسبب إجرائه عملية جراحية، كما قرر ماركو رويس، نجم بوروسيا دورتموند، الغياب استعدادًا للموسم المقبل.

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وجاءت قائمة ألمانيا كالتالي:

 

بيرند لينو (آرسنال الإنجليزي) – مانويل نوير (بايرن ميونخ) – كيفين تراب (آينتراخت فرانكفورت) – ماتياس جينتر (بوروسيا مونشنجلادباخ) – روبن جوسنيس (أتالانتا الإيطالي) – كريستان جونتر (فرايبورج) – مارسيل هالستينبرج (ريد بول لايبزيج) – ماتس هوميلز (بوروسيا دورتموند) – لوكاس كلوسترمان (لايبزيج) – روبن كوخ (ليدز يونايتد الإنجليزي) – أنطونيو روديجر (تشيلسي الإنجليزي) – نيكلاس سولي (بايرن ميونخ).

يواكيم لوف منتخب ألمانيا نهائيات كأس الأمم الأوروبية يورو 2020

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