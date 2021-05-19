أحمد الشناوي : القطاع الخاص المصري سيشارك بقوة في إعادة إعمار غزة

قال أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بـ جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ إعادة إعمار قطاع غزة لها ثقل وقيمة اقتصادية وسياسية وإنسانية على المستوي العالمي.

وأشاد «الشناوي» بالدور الوطني وموقف الرئيس السيسي بتقديم مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لإعمار غزه ، مشيراً أن دعوة الرئيس للشركات المصرية للمشاركة في إعادة الإعمار رساله للعالم تعزز من هيبة الدولة المصرية ودور مصر الريادي في المنطقة.

واضاف، ان الرئيس السيسى أثبت أنه زعيم العرب بالمواقف وليس بالكلام ، وان دعمه لـ القضية الفلسطينية من الثوابت المصرية، وهو ما ظهر من تحركات مصر والقيادة السياسية منذ بداية الأزمة الحالية وتوجهاته بتقدم سبل الدعم والرعايا الصحية للأشقاء من خلال فتح معبر رفح فضلا عن مبادرة إعادة الإعمار.

وأشار أن مصر دئماً تحمل علي عاتقها دعم المساعي الدبلوماسية لاستقرار المنطقة العربية والشرق الأوسط، مشيراً أن التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية أمرا هاما واساسيسا لاستقرار المنطقة والعالم، وعلي المجتمع الدولي الآن أن يتحرك لإنهاء القضية الفلسطينية.

وقال عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين،«نحن كقطاع خاص مصري سنشارك بقوة مع القيادة السياسية في دعم الدور الدولي لمصر ونقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشاريع إعادة الإعمار وتقديم الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين».

واضاف «الشناوي»، :«ادعو جميع الشركات المصرية الى دعم مبادرة الرئيس ومساندة الشعب الفلسطينى فى إعادة اعمار قطاع غزة، من خلال الاشتراك فى تنفيذ عملية الاعمار، وإثبات قدرة الشركات الوطنية تنفيذ مختلف المشروعات القومية والكبري داخل وخارج مصر».

