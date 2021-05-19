عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أحمد الشناوي : القطاع الخاص المصري سيشارك بقوة في إعادة إعمار غزة

أحمد الشناوي عضو
أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بـ جمعية رجال الأعمال

قال أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بـ جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ إعادة إعمار قطاع غزة لها ثقل وقيمة اقتصادية وسياسية وإنسانية على المستوي العالمي.

وأشاد «الشناوي» بالدور الوطني وموقف الرئيس السيسي بتقديم مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لإعمار غزه ، مشيراً أن دعوة الرئيس للشركات المصرية للمشاركة في إعادة الإعمار رساله للعالم تعزز من هيبة الدولة المصرية ودور مصر الريادي في المنطقة.

txt

ارتفع 500 جنيه.. أسعار الحديد اليوم الأربعاء 19-5-2021

txt

هالة السعيد : ربطنا معدلات نمو الاقتصاد بالمؤشرات العالمية بالعمل مع المراكز البحثية المستقلة

واضاف، ان الرئيس السيسى أثبت أنه زعيم العرب بالمواقف وليس بالكلام ، وان دعمه لـ القضية الفلسطينية من الثوابت المصرية، وهو ما ظهر من تحركات مصر والقيادة السياسية منذ بداية الأزمة الحالية وتوجهاته بتقدم سبل الدعم والرعايا الصحية للأشقاء من خلال فتح معبر رفح فضلا عن مبادرة إعادة الإعمار.

وأشار أن مصر دئماً تحمل علي عاتقها دعم المساعي الدبلوماسية لاستقرار المنطقة العربية والشرق الأوسط، مشيراً أن التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية أمرا هاما واساسيسا لاستقرار المنطقة والعالم، وعلي المجتمع الدولي الآن أن يتحرك لإنهاء القضية الفلسطينية.

وقال عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين،«نحن كقطاع خاص مصري سنشارك بقوة مع القيادة السياسية في دعم الدور الدولي لمصر ونقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشاريع إعادة الإعمار وتقديم الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين».

واضاف «الشناوي»، :«ادعو جميع الشركات المصرية الى دعم مبادرة الرئيس ومساندة الشعب الفلسطينى فى إعادة اعمار قطاع غزة، من خلال الاشتراك فى تنفيذ عملية الاعمار، وإثبات قدرة الشركات الوطنية تنفيذ مختلف المشروعات القومية والكبري داخل وخارج مصر».
 

جمعية رجال الأعمال المصريين إعادة إعمار قطاع غزة الرئيس السيسي القضية الفلسطينية الشرق الاوسط

موضوعات متعلقة

أذكار النوم مكتوبة .. لحفظ النفس ومغفرة الذنوب

التضامن في أسبوع.. ميكنة جميع الخدمات خلال 2021.. توفير الرعاية الكاملة لـ 521 دار أيتام وحضانة إيوائية.. وتسهيلات لإصدار كارت خدمات ذوي الهمم

وزيرة الصحة تكشف اللغز وراء نجاح مصر فى التصدي لـ فيروس كورونا.. شاهد

لاستكمال مباحثات التعاون .. وزير الزراعة يتجه إلي السودان اليوم

ترشيحاتنا

أبو الغيط والعسومي ونواب البرلمان العربي يرتدون الكوفية الفلسطينية خلال الجلسة الطارئة بالجامعة العربية

إيداع سفاح الجيزة لمستشفى الأمراض النفسية لمدة شهرين.. وتأجيل محاكمته لجلسة 23 سبتمبر

40 مليون جنيه.. رئيس محلية البرلمان ينتقد إهدار المال العام ويطالب بإعادة توزيع الموظفين

الهروب من الهبوط .. طوارىء فى دجلة قبل مواجهة إنبي بالدوري

توافر قطع الغيار وسهولة البيع.. أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر.. صور

كل ما تريد معرفته عن شروط التقديم لـ الصف الاول الابتدائي في المدارس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إعلان رغبته .. حالة واحدة لخوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

قرار عاجل من الكاف بشأن الجماهير في السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

8400 جنيه.. عاجل| الحكومة توافق على تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين.. تفاصيل

وزارة الطيران تتواصل مع أحمد فهمي بسبب صورة هنا الزاهد داخل كابينة طائرة

الاحتلال يدعو المستوطنين في محيط غزة بالاحتماء في الملاجئ

شوقي غريب يُحدد ثلاثي المنتخب الأولمبي من اللاعبين الكبار

قاعة أفراح تتحول إلى سرادق عزاء.. أسرة الضحايا تروي تفاصيل حادث زفة عروسين بالبحيرة.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

ماذنبهم؟.. رعب الأطفال داخل المنازل في غزة.. مقاطع فيديو مؤلمة من خلف الكواليس

3 طرق مختلفة لعمل القرنبيط بالصور

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

رجب رواش يكتب: تضارب الأحكام يدمر نادي الزمالك

رمضان البيه يكتب: أحلام يقظة

نهي أباظة تكتب: ع النوتة.. ومش مظبوطة

أ. د. أحمد زكى يكتب: جامعة قناة السويس أيقونة التعاون العلمى بين مصر والصين

فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

حنان محمود إبراهيم تكتب: وفاء القائد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ