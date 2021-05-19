مايان السيد تروي كواليس مشاركتها في 3 أعمال رمضانية مع كبار النجوم.. غدا

تحل الفنانة الشابة مايان السيد، غداً الخميس، ضيفة على برنامج "عيش صباحك"، علي إذاعة "نجوم أف.إم" وقناة "نجوم Tv"، مع المذيعين فانا إمام، ويوسف تهامي، في الساعة الثامنة مساءً.

وتتحدث مايان السيد عن كواليس مشاركتها في 3 مسلسلات خلال شهر رمضان، مع أهم نجوم مصر والوطن العربي، مثل مسلسل "لعبة نيوتن"، مع النجمة مني زكي، و"حرب اهلية"، مع النجمة يسرا ، ومسلسل "هجمة مرتدة"، مع النجم احمد عز، وتحكي عن أصعب المشاهد التي صورتها في اعمالها الفنية.

يذكر أن برنامج "عيش صباحك"، يذاع من الأحد للخميس، علي اذاعة نجوم اف ام، في الساعة الثامنة صباحاً،ويقدمه فأنا إمام، ويوسف تهامي.

نشرت الفنانة مايان السيد، صورا لها بتي شيرت فلسطين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وكتبت مايان السيد : فلسطين العالم كله معاكوا و بيدعي ليكوا.. افتكروا إن أي دعم مننا بيعمل فرق تبرع ببوست بهاشتاج ، بتي شيرت أي حاجة نقدر نعملها. . قلبي معاكي يا فلسطين، قلبي معاكي يا غزة .

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين ، من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وُعرض على قناتي CBC و CBC دراما.