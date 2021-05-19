عاجل
بروتوكول تعاون بين البورصة ووزارة الهجرة لتعزيز استثمارات المصريين في الخارج .. شاهد أستاذة بالقومي للبحوث: ارتفاع حرارة الجو يسبب خللا فى الوظائف المناعية للطيور موسكو.. تل أبيب.. كتاب يكشف الوثائق الرسمية لقيام دولة إسرائيل استعدادا للامتحانات.. رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية.. التعليم العالي: نشدد على الطلاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعامل بمزيد من الوعي مدير تحرير الأهرام : مصر لعبت دور قيادى فى توفير استحقاقات الهدنة لفلسطين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بصواريخ ثقيلة.. سرايا القدس تعلن قصف تل أبيب

إطلاق صواريخ من غزة
إطلاق صواريخ من غزة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية قصف مدينة تل أبيب الإسرائيلية برشقة من الصواريخ الثقيلة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن قوات الاحتلال، طلبت من المستوطنين في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، الالتزام بالملاجئ والغرف المحصنة حتى إشعار آخر.

وذكرت المركز الفلسطيني للإعلام، أن سلطات الاحتلال طلبت من المستوطنين في مستوطنة أشكول، على مسافة 4 كم من حدود غزة التزام الملاجئ والغرف المحصنة حتى إشعار آخر.

رئيس البرلمان العربي يشيد بقرارات مصر لدعم غزة وإعادة إعمارها

رئيس جنوب أفريقيا: الوضع في غزة يمكن تصنيفه ضمن سياسة الفصل العنصري

وقالت مستوطنة سديروت في بيان لسكانها على خلفية التقارير حول الهدنة: “نحن في خضم معركة معقدة ومن المتوقع أن تتواصل لأيام أخرى”.

ودوت صافرات الإنذار في مدينة عسقلان الإسرائيلية، بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقة صاروخية جديدة، ردًا على قصف الاحتلال الإسرائيلي مبان سكنية.

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الفلسطينيين استغلوا قضية الانتخابات وصعدوا في حي الشيخ جراح، مدعيًا أن إسرائيل لم تبدأ التصعيد.

وقال نتنياهو في كلمة له اليوم الأربعاء، إن أكثر من 4 آلاف صاروخ أطلقتها حركتا حماس والجهاد من غزة، مضيفا أن إسرائيل تواجه "جماعة إرهابية ومتطرفة" على حد زعمه.

فلسطين إسرائيل غزة تل أبيب قصف سرايا القدس

موضوعات متعلقة

الأمم المتحدة تدعو لجمع الأموال والمساعدات لدعم الفلسطينيين في غزة

الرئيس الفلسطيني : ما ترتكبه إسرائيل بحق شعبنا جريمة حرب وإرهاب

وسط القصف الإسرائيلي العنيف.. كتائب القسام تهدد بضرب تل أبيب

ترشيحاتنا

في 10 مدارس عامة فقط .. توضيح مهم من وزير التعليم لـ قرار تدريس اللغة الصينية بالمدارس

موعد تطعيم القائمين على امتحانات الثانوية العامة والجامعات ونزلاء السجون

%6 .. قناة السويس تقرر استمرار منح سفن الحاويات القادمة من شمال غرب أوروبا تخفيض رسوم .. مستند

4 معلومات عن الطائرة التي التقطت فيها هنا الزاهد صورتها

لإلقاء الضوء على الشراكة الأمريكية المصرية.. السفير الأمريكي يزور الإسكندرية ودمياط | صور

وقف إطلاق النار يقترب.. الجارديان: الوساطة المصرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين تكتسب زخما كبيرا

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إعلان رغبته .. حالة واحدة لخوض مرتضى منصور انتخابات رئاسة الزمالك

خلال ساعات.. قرارات حكومية جديدة لمواجهة فيروس كورونا

وفاة ابنة المحامى فريد الديب بسبب إصابتها بفيروس كورونا

قرار عاجل من الكاف بشأن الجماهير في السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

8400 جنيه.. عاجل| الحكومة توافق على تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين.. تفاصيل

قاعة أفراح تتحول إلى سرادق عزاء.. أسرة الضحايا تروي تفاصيل حادث زفة عروسين بالبحيرة.. شاهد

شوقي غريب يُحدد ثلاثي المنتخب الأولمبي من اللاعبين الكبار

وزارة الطيران تتواصل مع أحمد فهمي بسبب صورة هنا الزاهد داخل كابينة طائرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافر قطع الغيار وسهولة البيع.. أكثر 5 سيارات اعتمادية في مصر.. صور

لماذا أطلقت كيا غاية وهوية لعلامتها التجارية الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا.. أصل الحكاية

سوزوكي بالينو 2021 في مصر بعد غياب 26 عام .. صور

ماذنبهم؟.. رعب الأطفال داخل المنازل في غزة.. مقاطع فيديو مؤلمة من خلف الكواليس

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

رجب رواش يكتب: تضارب الأحكام يدمر نادي الزمالك

رمضان البيه يكتب: أحلام يقظة

نهي أباظة تكتب: ع النوتة.. ومش مظبوطة

أ. د. أحمد زكى يكتب: جامعة قناة السويس أيقونة التعاون العلمى بين مصر والصين

فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

حنان محمود إبراهيم تكتب: وفاء القائد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

التجارة بقضية فلسطين.. الواقع والمستقبل

إيمان الدربي

الاغتصاب الزوجي

محمد نوار

وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ